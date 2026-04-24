14:12 24.04.2026

Президентка ЄБРР здійснить візит в Україну та візьме участь у вшануванні 40-х роковин Чорнобильської катастрофи

Президентка Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо днями відвідає України з візитом у рамках якого вона 26 квітня прийме участь у вшануванні 40-х роковин аварії на 4-му блоці Чорнобильської АЕС разом із президентом, прем’єр-міністеркою України та іншими міжнародними представниками, повідомила Рено-Бассо журналістам.

"А потім, повернувшись до Києва, я зустрінуся з представниками влади, міністром фінансів, низкою міністрів, з якими ми тісно співпрацюємо, а також клієнтами з приватного сектору: у банківському секторі, в агробізнесі, у виробництві. Я також зустрінуся з організаціями громадянського суспільства", – зазначила президентка ЄБРР.

Вона нагадала, що минулого року інвестиції банку в приватний сектор становили 57% його загальних інвестицій у країну.

Рено-Бассо наголосила, що співпраця ЄБРР з Україною залишається на винятковому рівні, й рівень інвестицій цього року буде такого ж порядку, як і минулого – EUR2,7 млрд.

