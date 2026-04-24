14:09 24.04.2026

ДТНЦ ЯРБ презентував книгу ексголовного інженера Чорнобильської АЕС Миколи Штейнберга з переосмисленням причин аварії 1986р.

Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) 22 квітня презентував книгу екс-головного інженера Чорнобильської АЕС, одного з найвідоміших в Україні фахівців-атомників Миколи Штейнберга "Наш довгий шлях до Квітня", приуроченої до 40-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС.

"Книга вийшла саме зараз, через 40 років після аварії, тому що сьогодні з’явилася можливість опиратися на документальні свідчення та говорити більш об’єктивно", – сказав під час презентації Штейнберг.

Автор книги – один із безпосередніх учасників подій та колишній головний інженер ЧАЕС – поділився особистими спогадами та професійними оцінками причин аварії з використанням власного досвіду: він прийшов на будівництво станції ще у 1971 році, а у 1986-му вже брав участь у ліквідації наслідків катастрофи. Цей життєвий шлях став основою глибокого осмислення подій, викладених у книзі.

За словами Штейнберга, книга – це його особистий обов’язок перед колегами та його внесок у підготовку нового покоління інженерів, яким необхідно передати розуміння того, що питання безпеки не допускають компромісів.

Як пояснив автор, зафіксовані приладами параметри роботи реактора довели, що аварія не була наслідком помилок операторів. Натомість ключову роль відіграли конструктивні особливості реактора, зокрема вплив аварійного захисту, який у певних умовах сприяв розвитку аварії. Це стало одним із головних аргументів у переосмисленні причин катастрофи.

У ході презентації також піднімалася тема системного замовчування проблем реакторів типу РВПК, встановлених на ЧЕАС. Автор підкреслив, що ще до 1986 року існували "тривожні сигнали", зокрема, аварія на Ленінградській АЕС у 1975 році, однак через закритість системи ця інформація не була належним чином врахована.

"Секретність зробила свій вагомий внесок у наш шлях до квітня", – зазначив Штейнберг у книзі.

У ході презентації він також торкнувся теми відповідальності за Чорнобильську трагедію.

За його словами, судовий процес над керівництвом ЧАЕС відбувався швидко та базувався на спрощених висновках.

Як стверджує Штейнберг, у своїй книзі він прагне відновити справедливість і зняти клеймо "головних винуватців" із операторів, продемонструвавши системний характер причин аварії.

Автор у ході презентації книги показав свій блокнот підготовки до екзаменів, в якому ще в 1982 році описав хід катастрофи, яка сталася за чотири роки на ЧАЕС.

"Це зараз, дивлячись на ці розрахунки, вам будь-який студент 4-го курсу, який навчається на інженера, скаже, що цей реактор працюватиме погано і неминуче станеться вибух. Тоді цього вголос ніхто не сказав", – розповів він.

Микола Штейнберг у різні роки професійної діяльності займав, зокрема, посади голови Державного комітету України з ядерної та радіаційної безпеки, в.о. віце-президента, головного виконавчого директора НАЕК "Енергоатом", заступника міністра палива та енергетики України.

