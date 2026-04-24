13:59 24.04.2026

Новопризначений комбриг 14 омбр провів онлайн-розмову з бійцями на позиціях під Куп'янськом

Фото: Назарій Мазилюк

Новопризначений командир 14-ї окремої механізованої бригади полковник Тарас Максімов провів онлайн-розмову з бійцями на позиціях під Куп’янськом, де удари окупантів по переправах через річку Оскіл значно ускладнили логістику Сил оборони, повідомили у пресслужбі 14 омбр ім. князя Романа Великого.

"Зараз, я думаю, все налагодиться. З вашою допомогою та всім колективом будемо вирівнювати ситуацію, проводити заміни. Я зроблю все, ви ж мене знаєте. Командиру роти, я звертаю увагу, не мовчати, не приховувати. Одразу мені напряму, якщо є якісь проблеми", – сказав Тарас Максімов.

Бійці, в свою чергу, доповіли, що їм уже доставили посилки з їжею та всім необхідним.

Як повідомлялось, після публічного розголосу проблем із забезпеченням у смузі 14 окремої механізованої бригади командування Угруповання об’єднаних сил розпочало перевірку по всій вертикалі управління 10 армійського корпусу.

Зазначається, що для підтримки підрозділів 14 омбр були негайно додатково виділені ресурси.

Раніше повідомлялось, Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про усунення з посади командира 14 ОМБр через скандал у ЗМІ, який виник через катастрофічну ситуацію з забезпеченням військових.

У генштабі пояснюють ситуацію, що виникла, значними проблемами з логістикою у зоні відповідальності 14 ОМБр, поблизу Куп’янська, оскільки росіяни постійно ведуть там інтенсивні обстріли. У Генштабі додають, що командування 14 ОМБр приховувало реальний стан справ, тому було ухвалити рішення щодо проведення кадрових змін.

У Генштабі повідомляють, що буде проведено службове розслідування інциденту, який призвів до таких наслідків, винних обіцяють покарати. Також ухвалено рішення про нові призначення.

"Командиром 14 ОМБр призначено полковника Тараса Максімова, а 10 армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов", – йдеться в повідомленні.

