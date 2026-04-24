Інтерфакс-Україна
Події
13:52 24.04.2026

У Запоріжжі викрили схему незаконного ввезення та збуту незареєстрованих ліків для онкохворих – Нацполіція

2 хв читати
У Запоріжжі правоохоронці викрили та повідомили про підозри організаторам схеми незаконного ввезення та збуту незареєстрованих ліків для онкохворих, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Підозру отримали завідувачка відділення одного з медичних закладів та менеджер аптеки. За призначення пацієнтам конкретних препаратів і скеровування їх до визначених постачальників медична працівниця систематично отримувала неправомірну вигоду. Представник фармацевтичного бізнесу, своєю чергою, продавав пацієнтам незареєстровані в Україні лікарські засоби", – йдеться у повідомленні.

Як встановило слідство, канал постачання препаратів з-за кордону в обхід встановлених процедур організували підприємці спільно з посадовцями медичного закладу. Ліки, зокрема для лікування онкохворих, ввозили нелегально та реалізовували пацієнтам через аптеки.

Зокрема, завідувачка відділення систематично отримувала неправомірну вигоду за призначення пацієнтам конкретних препаратів і скеровувала їх до менеджерів певних аптек. Також правоохоронці з’ясували, що до схеми причетні водії міжнародних рейсів, які перевозили препарати з-за кордону, а також підприємці з Чернівецької області, які поштою відправляли незареєстровані препарати до Запоріжжя.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів, у медичному закладі, аптеці та в інших осіб, пов’язаних зі схемою, на території Запоріжжя, Чернівців і Чернівецької області. Вилучено документацію, записи, мобільні телефони та носії інформації, що мають значення для слідства.

На підставі зібраних доказів наразі повідомлено про підозру менеджеру аптеки та завідувачці відділення лікарні. Їхні дії, залежно від ролі у схемі, кваліфіковано за ч. 1 та ч. 3 ст. 354 (Підкуп працівника підприємства, установи чи організації) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Проводяться подальші заходи для притягнення інших учасників схеми до відповідальності.

Теги: #запоріжжя #ліки #нацполіція #онкологія

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА