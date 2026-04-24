Петиція про cкасування дублювання оголошення повітряної тривоги через гучномовці в Києві не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом скасувати дублювання оголошення повітряної тривоги через гучномовці в столиці не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 23 лютого і станом на 24 квітня петиція набрала лише 209 голосів із 6 тис. необхідних.

"Повторне оголошення сигналу повітряної тривоги недоцільне, бо достатньо одного повідомлення, яке робиться на максимальній гучності, від якої прокинуться навіть мертві. Це дуже дратує, викликає додаткову напругу і спричиняє негативний вплив на психічне здоров’я жителів району Позняки. По можливості є прохання щодо зменшення гучності. Теж саме стосується і відбою – достатньо одноразового оповіщення", – йшлося у петиції.

Як повідомлялося, на початку лютого петиція на сайті Київради із закликом запровадити неагресивний звуковий сигнал "Відбій повітряної тривоги" не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.