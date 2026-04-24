13:40 24.04.2026

Петиція про cкасування дублювання оголошення повітряної тривоги через гучномовці в Києві не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом скасувати дублювання оголошення повітряної тривоги через гучномовці в столиці не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 23 лютого і станом на 24 квітня петиція набрала лише 209 голосів із 6 тис. необхідних.

"Повторне оголошення сигналу повітряної тривоги недоцільне, бо достатньо одного повідомлення, яке робиться на максимальній гучності, від якої прокинуться навіть мертві. Це дуже дратує, викликає додаткову напругу і спричиняє негативний вплив на психічне здоров’я жителів району Позняки. По можливості є прохання щодо зменшення гучності. Теж саме стосується і відбою – достатньо одноразового оповіщення", – йшлося у петиції.

Як повідомлялося, на початку лютого петиція на сайті Київради із закликом запровадити неагресивний звуковий сигнал "Відбій повітряної тривоги" не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Теги: #київ #тривога #петиція

14:31 24.04.2026
У Києві зростають тарифи на паркування та впроваджуються пільгові місячні абонементи зі знижками

12:45 24.04.2026
У Києві знайшли уламки БпЛА ще на двох локаціях – мер

10:19 24.04.2026
Уламки БпЛА впали у Києві на двох локаціях – мер

23:15 23.04.2026
Кличко: Київ потребує значних коштів і держпідтримки для підготовки до нового опалювального сезону

11:07 23.04.2026
У Києві впроваджують комплексні рішення для автономної роботи закладів освіти – КМДА

09:07 23.04.2026
Принц Гаррі прибув до Києва та закликав не втрачати з поля зору війну в Україні – ЗМІ

16:41 22.04.2026
Свириденко: Уряд виділив Києву 987 млн грн на першочергові заходи з підготовки до наступної зими

08:13 22.04.2026
У Києві затримали чоловіка за стрілянину в бік пішохода в Дарницькому районі – поліція

19:00 21.04.2026
Суд відправив під варту поліцейських, яких підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

18:38 21.04.2026
Суд відправив під варту другу поліцейську, яку підозрюють в службовій недбалості під час стрілянини у Києві

