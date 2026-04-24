Генштаб ЗСУ: Підтверджено результати уражень заводу "Атлант Аеро" та сторожового корабля РФ

Генеральний штаб Збройних сил України уточнив результати удару 19 квітня 2026 року українськими крилатими ракетами "Нептун" по підприємству "Атлант Аеро" та ураження патрульного сторожового корабля прикордонної служби ФСБ РФ.

"Уточнено результати удару 19 квітня 2026 року українськими крилатими ракетами "Нептун" по підприємству "Атлант Аеро" (Таганрог Ростовської обл., РФ) – підтверджено знищення двох та пошкодження чотирьох виробничих приміщень підприємства", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

За інформацією військових, завод "Атлант Аеро" здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також комплектуючих до БпЛА "Оріон".

Крім того, в результаті ураження 22 квітня 2026 року патрульного сторожового корабля прикордонної служби ФСБ РФ проєкту 22460 (Севастополь, ТОТ АР Крим) підтверджено пошкодження бойової рубки.