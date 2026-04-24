13:36 24.04.2026

Генштаб ЗСУ: Підтверджено результати уражень заводу "Атлант Аеро" та сторожового корабля РФ

Генеральний штаб Збройних сил України уточнив результати удару 19 квітня 2026 року українськими крилатими ракетами "Нептун" по підприємству "Атлант Аеро" та ураження патрульного сторожового корабля прикордонної служби ФСБ РФ.

"Уточнено результати удару 19 квітня 2026 року українськими крилатими ракетами "Нептун" по підприємству "Атлант Аеро" (Таганрог Ростовської обл., РФ) – підтверджено знищення двох та пошкодження чотирьох виробничих приміщень підприємства", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

За інформацією військових, завод "Атлант Аеро" здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також комплектуючих до БпЛА "Оріон".

Крім того, в результаті ураження 22 квітня 2026 року патрульного сторожового корабля прикордонної служби ФСБ РФ проєкту 22460 (Севастополь, ТОТ АР Крим) підтверджено пошкодження бойової рубки.

Теги: #генштаб_зсу #атлант_аеро #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:48 24.04.2026
Генштаб повідомив про зміну командування на куп'янському напрямку та проблеми з логістикою

08:03 24.04.2026
Окупанти за добу втратили 910 осіб та 129 од. спецтехніки – Генштаб

07:36 24.04.2026
Генштаб заявив про ускладнення логістики Сил оборони в районі Куп'янська через удари РФ по переправах через Оскіл

18:34 23.04.2026
ВМС ЗСУ: Уражено російський МБЕК на рейді поблизу Одеси

14:31 23.04.2026
Генштаб ЗСУ заявив про ураження складу ракетно-артилерійського озброєння, ешелону з ПММ та РЛС

13:33 23.04.2026
В СБУ заявили про ураження НПС "Горький"

08:48 23.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1611 ворожих цілей

08:44 23.04.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 159 бойових зіткнень

07:55 23.04.2026
Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 204 од. спецтехніки – Генштаб

11:08 22.04.2026
Сили оборони уразили російський пункт управління рухом військових кораблів – Генштаб ЗСУ

