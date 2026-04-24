13:31 24.04.2026

В Запоріжжі чоловік напав з сокирою на поліцейських, які затримували винуватця ДТП

В Запоріжжі чоловік напав з сокирою на поліцейських, які затримували винуватця ДТП

В Запоріжжі чоловік скоїв напад на працівників патрульної поліції, які затримували водія, підозрюваного у причетності до ДТП, повідомляє пресслужба Патрульної поліції Запорізької області.

Як зазначається в повідомленні в телеграм-каналі, патрульні зупинили автомобіль Nissan Leaf, що мав ознаки причетності до ДТП. Під час спілкування водій раптово поїхав із місця зупинки. Інспектори встановили його ймовірну адресу проживання, де й виявили авто. Побачивши службовий транспорт, водій почав рух заднім ходом, з’їхав у канаву, після чого залишив автомобіль та намагався втекти. Його затримали із застосуванням фізичної сили та кайданок.

"Під час затримання до поліцейських підбіг невідомий чоловік з сокирою. Чоловік поводився агресивно, погрожував патрульним, кидав каміння, а також застосував сльозогінний балончик. Згодом його також затримали", – йдеться у поіідомленні.

Медики оглянули чоловіків та ушпиталили їх. Медична допомога знадобилася і одному з поліцейських.

На водія склали адміністративні матеріали за порушення ПДР. Також встановили, що він перебуває у СЗЧ, тож його передали службі ВСП.

Другого чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) ККУ.

13:52 24.04.2026
У Запоріжжі викрили схему незаконного ввезення та збуту незареєстрованих ліків для онкохворих – Нацполіція

У Запоріжжі викрили схему незаконного ввезення та збуту незареєстрованих ліків для онкохворих – Нацполіція

18:56 22.04.2026
Правоохоронці затримали двох чоловіків, які хотіли вбити жителя Білої Церкви за вітання "Христос Воскрес"

Правоохоронці затримали двох чоловіків, які хотіли вбити жителя Білої Церкви за вітання "Христос Воскрес"

15:25 22.04.2026
У МЗС підтвердили інформацію про ДТП у Болгарії, через яке загинули двоє українців та ще 16 зазнали поранень

У МЗС підтвердили інформацію про ДТП у Болгарії, через яке загинули двоє українців та ще 16 зазнали поранень

12:56 22.04.2026
Двоє українців загинули, 16 поранені через ДТП у Болгарії – ЗМІ

Двоє українців загинули, 16 поранені через ДТП у Болгарії – ЗМІ

10:45 22.04.2026
Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

04:34 22.04.2026
Правоохоронці відкрили кілька проваджень після нападу на поліцейських на Дніпропетровщині

Правоохоронці відкрили кілька проваджень після нападу на поліцейських на Дніпропетровщині

17:02 21.04.2026
В Одесі затримано групу співробітників ТЦК, які вимагали гроші з громадян та погрожували відправленням на передову – СБУ

В Одесі затримано групу співробітників ТЦК, які вимагали гроші з громадян та погрожували відправленням на передову – СБУ

15:50 21.04.2026
Поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який ходив із автоматом по житловому комплексу

Поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який ходив із автоматом по житловому комплексу

00:27 21.04.2026
МЗС Естонії заявляє про відсутність ознак підготовки РФ до нападу на країни Балтії та НАТО

МЗС Естонії заявляє про відсутність ознак підготовки РФ до нападу на країни Балтії та НАТО

17:43 20.04.2026
Окупанти вдарили по АЗС у Харківській області, троє поранених – поліція

Окупанти вдарили по АЗС у Харківській області, троє поранених – поліція

