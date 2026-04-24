В Запоріжжі чоловік напав з сокирою на поліцейських, які затримували винуватця ДТП

В Запоріжжі чоловік скоїв напад на працівників патрульної поліції, які затримували водія, підозрюваного у причетності до ДТП, повідомляє пресслужба Патрульної поліції Запорізької області.

Як зазначається в повідомленні в телеграм-каналі, патрульні зупинили автомобіль Nissan Leaf, що мав ознаки причетності до ДТП. Під час спілкування водій раптово поїхав із місця зупинки. Інспектори встановили його ймовірну адресу проживання, де й виявили авто. Побачивши службовий транспорт, водій почав рух заднім ходом, з’їхав у канаву, після чого залишив автомобіль та намагався втекти. Його затримали із застосуванням фізичної сили та кайданок.

"Під час затримання до поліцейських підбіг невідомий чоловік з сокирою. Чоловік поводився агресивно, погрожував патрульним, кидав каміння, а також застосував сльозогінний балончик. Згодом його також затримали", – йдеться у поіідомленні.

Медики оглянули чоловіків та ушпиталили їх. Медична допомога знадобилася і одному з поліцейських.

На водія склали адміністративні матеріали за порушення ПДР. Також встановили, що він перебуває у СЗЧ, тож його передали службі ВСП.

Другого чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) ККУ.