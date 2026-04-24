До 17 людей збільшилась кількість поранених через російську атаку по Одесі – ОВА

Кількість постраждали через повітряну атаку окупантів на Одесу зросла до 17 осіб, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Станом на 13:00 в Одесі, на жаль, підтверджено загибель двох людей внаслідок нічної атаки. До 17 зросла кількість постраждалих. Дев’ятьох з них госпіталізовано. Серед постраждалих дев’ять жінок та вісім чоловіків віком від 18 до 83 років", – написав він у Телеграми.

Раніше повідомлялось про двох загиблих та 14 постраждалих.