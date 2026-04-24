Інтерфакс-Україна
13:29 24.04.2026

До 17 людей збільшилась кількість поранених через російську атаку по Одесі – ОВА

Кількість постраждали через повітряну атаку окупантів на Одесу зросла до 17 осіб, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Станом на 13:00 в Одесі, на жаль, підтверджено загибель двох людей внаслідок нічної атаки. До 17 зросла кількість постраждалих. Дев’ятьох з них госпіталізовано. Серед постраждалих дев’ять жінок та вісім чоловіків віком від 18 до 83 років", – написав він у Телеграми.

Раніше повідомлялось про двох загиблих та 14 постраждалих.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:41 24.04.2026
Дві людини загинули та 14 постраждали через черговий удар РФ по Одесі – ДСНС

Дві людини загинули та 14 постраждали через черговий удар РФ по Одесі – ДСНС

02:48 24.04.2026
Ворог вдарив по житлових будинках у Одесі, троє постраждалих

Ворог вдарив по житлових будинках у Одесі, троє постраждалих

10:42 23.04.2026
Стало відомо про третього загиблого через нічну ворожу атаку на Дніпро – мер

Стало відомо про третього загиблого через нічну ворожу атаку на Дніпро – мер

09:05 23.04.2026
У Дніпрі внаслідок атаки знищено квартири з 9 по 6 поверх, загалом пошкоджено щонайменше 13 будинків – мер

У Дніпрі внаслідок атаки знищено квартири з 9 по 6 поверх, загалом пошкоджено щонайменше 13 будинків – мер

17:02 21.04.2026
В Одесі затримано групу співробітників ТЦК, які вимагали гроші з громадян та погрожували відправленням на передову – СБУ

В Одесі затримано групу співробітників ТЦК, які вимагали гроші з громадян та погрожували відправленням на передову – СБУ

15:32 21.04.2026
Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

15:21 21.04.2026
Одеський обласний ТЦК та СП підтвердив факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП міста

Одеський обласний ТЦК та СП підтвердив факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП міста

17:02 20.04.2026
В Одесі патрульні затримали озброєного чоловіка, який погрожував перехожим і поранив дитину

В Одесі патрульні затримали озброєного чоловіка, який погрожував перехожим і поранив дитину

12:38 20.04.2026
В Запоріжжі є загиблий внаслідок атаки – обладміністрація

В Запоріжжі є загиблий внаслідок атаки – обладміністрація

12:25 20.04.2026
Окупанти атакували Запоріжжя, повідомляється про чотирьох постраждалих

Окупанти атакували Запоріжжя, повідомляється про чотирьох постраждалих

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Дві людини загинули та 14 постраждали через черговий удар РФ по Одесі – ДСНС

Зеленський: Україна готова спрямувати перший транш із пакету ЄС у EUR90 млрд на армію, ППО та підготовку до зими

Президенти Кошта, фон дер Ляєн та Зеленський виступили зі спільною заявою

ЄС запровадив санкції, пов'язані з білоруським ВПК

ОСТАННЄ

Принц Гаррі відвідав Бучу

Мовний омбудсмен: На підпис президента очікує законопроєкт, що закриє юридичні лазівки для особливого статусу російської мови

Громада Києва передала 5 штурмовій бригаді майже 2000 безпілотників: FPV, перехоплювачі, бомбери та інші

Раді пропонують ухвалити в першому читанні новий Цивільний кодекс

До 400 зросте кількість "Центрів життєстійкості" в Україні до кінця року – Свириденко

Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Президентка ЄБРР здійснить візит в Україну та візьме участь у вшануванні 40-х роковин Чорнобильської катастрофи

ДТНЦ ЯРБ презентував книгу ексголовного інженера Чорнобильської АЕС Миколи Штейнберга з переосмисленням причин аварії 1986р.

Новопризначений комбриг 14 омбр провів онлайн-розмову з бійцями на позиціях під Куп'янськом

У Запоріжжі викрили схему незаконного ввезення та збуту незареєстрованих ліків для онкохворих – Нацполіція

