Інтерфакс-Україна
Події
13:18 24.04.2026

Кількість загиблих у Балаклії збільшилася до двох – прокуратура

1 хв читати
Фото: Харківська обласна прокуратура

За оновленими даними, кількість загиблих в Балаклії (Харківська обл.) внаслідок атаки російських БпЛА зросла до двох.

"Один із БпЛА влучив у житловий будинок, спричинивши пожежу. Загинула жінка. В авто неподалік місця влучання загинув чоловік", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними відомства, чоловік і жінка, які дістали поранень, є працівниками комунальної служби

ЗС РФ атакували Балаклії близько 9:30 в п’ятницю, застосувавши чотири ударні безпілотники, за попередніми даними, типу "Герань-2". Унаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні й приватні житлові будинки, автомобілі, ліцей тощо.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що внаслідок ворожого удару по Балаклії загинула жінка, ще двоє (чоловік та жінка) шпиталізовані з пораненнями.

Теги: #прокуратура #балаклія #харківщина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА