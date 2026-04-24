Інтерфакс-Україна
Події
13:14 24.04.2026

Командування Угруповання об'єднаних сил розпочало перевірку по всій вертикалі управління 10 АК

Командування Угруповання об'єднаних сил розпочало перевірку по всій вертикалі управління 10 АК

Після публічного розголосу проблем із забезпеченням у смузі 14 окремої механізованої бригади командування Угруповання об’єднаних сил розпочало перевірку по всій вертикалі управління 10 армійського корпусу.

"Проблеми з логістикою та умовами на позиціях… – це наслідок тривалих управлінських рішень на рівні корпусу та його взаємодії з підрозділами. При цьому на різних рівнях звучали доповіді про те, що ситуація організована і контрольована, що… не відповідає дійсності. Це стосується і організації роботи безпілотників, і загальної системи ураження противника, зокрема його можливостей впливати на нашу логістику та повітряний простір на цьому напрямку. Також є значна проблема з недостатньою кількістю ресурсів для протидії ворожим розрахункам і їх інфраструктурі", – йдеться у повідомленні на сторінці військових у Facebook.

Зазначається, що для підтримки підрозділів 14 омбр були негайно додатково виділені ресурси.

Командувач угрупування на зв’язку з командиром військовослужбовців і запропонував всю потрібну допомогу.

Командування угруповання об’єднаних сил вимагає від командирів всіх рівнів не допускати подібних ситуацій і вчасно доповідати напряму командувачу про проблеми.

"Важливо не замовчувати, не прикрашати ситуацію і не зважати на посади чи звання, коли йдеться про реальний стан справ. Головне – зберегти людей і людське ставлення до них, усе інше можна виправити системною роботою", – акцентували у командуванні.

Як повідомлялось, Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про усунення з посади командира 14 ОМБр через скандал у ЗМІ, який виник через катастрофічну ситуацію з забезпеченням військових.

У генштабі пояснюють ситуацію, що виникла, значними проблемами з логістикою у зоні відповідальності 14 ОМБр, поблизу Куп’янська, оскільки росіяни постійно ведуть там інтенсивні обстріли. У Генштабі додають, що командування 14 ОМБр приховувало реальний стан справ, тому було ухвалити рішення щодо проведення кадрових змін.

У Генштабі повідомляють, що буде проведено службове розслідування інциденту, який призвів до таких наслідків, винних обіцяють покарати. Також ухвалено рішення про нові призначення.

"Командиром 14 ОМБр призначено полковника Тараса Максімова, а 10 армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов", – йдеться в повідомленні.

Теги: #зсу #перевірки #уос

