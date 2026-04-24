Командування Угруповання об'єднаних сил розпочало перевірку по всій вертикалі управління 10 АК

Після публічного розголосу проблем із забезпеченням у смузі 14 окремої механізованої бригади командування Угруповання об’єднаних сил розпочало перевірку по всій вертикалі управління 10 армійського корпусу.

"Проблеми з логістикою та умовами на позиціях… – це наслідок тривалих управлінських рішень на рівні корпусу та його взаємодії з підрозділами. При цьому на різних рівнях звучали доповіді про те, що ситуація організована і контрольована, що… не відповідає дійсності. Це стосується і організації роботи безпілотників, і загальної системи ураження противника, зокрема його можливостей впливати на нашу логістику та повітряний простір на цьому напрямку. Також є значна проблема з недостатньою кількістю ресурсів для протидії ворожим розрахункам і їх інфраструктурі", – йдеться у повідомленні на сторінці військових у Facebook.

Зазначається, що для підтримки підрозділів 14 омбр були негайно додатково виділені ресурси.

Командувач угрупування на зв’язку з командиром військовослужбовців і запропонував всю потрібну допомогу.

Командування угруповання об’єднаних сил вимагає від командирів всіх рівнів не допускати подібних ситуацій і вчасно доповідати напряму командувачу про проблеми.

"Важливо не замовчувати, не прикрашати ситуацію і не зважати на посади чи звання, коли йдеться про реальний стан справ. Головне – зберегти людей і людське ставлення до них, усе інше можна виправити системною роботою", – акцентували у командуванні.

Як повідомлялось, Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про усунення з посади командира 14 ОМБр через скандал у ЗМІ, який виник через катастрофічну ситуацію з забезпеченням військових.

У генштабі пояснюють ситуацію, що виникла, значними проблемами з логістикою у зоні відповідальності 14 ОМБр, поблизу Куп’янська, оскільки росіяни постійно ведуть там інтенсивні обстріли. У Генштабі додають, що командування 14 ОМБр приховувало реальний стан справ, тому було ухвалити рішення щодо проведення кадрових змін.

У Генштабі повідомляють, що буде проведено службове розслідування інциденту, який призвів до таких наслідків, винних обіцяють покарати. Також ухвалено рішення про нові призначення.

"Командиром 14 ОМБр призначено полковника Тараса Максімова, а 10 армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов", – йдеться в повідомленні.