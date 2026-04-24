У Києві знайшли уламки БпЛА ще на двох локаціях – мер

Уламки російських безпілотників виявили ще на двох локаціях у Києві, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Також уламки БпЛА виявили в Солом’янському районі на території між житловими будинками та в Оболонському – на території гаражного кооперативу", – написав він у телеграм.

Раніше повідомлялося, що через ранкову повітряну атаку в п’ятницю уламки безпілотників впали в Києві на двох локаціях в Солом’янському районі – на території нежитлової забудови та у водоймі.