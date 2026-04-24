Інтерфакс-Україна
Події
12:38 24.04.2026

Організатора міжнародної схеми підробки документів екстрадовано до України – прокуратура

2 хв читати
Фото: Нацполіція

Прокурори Офісу генерального прокурора у взаємодії з іноземними партнерами забезпечили екстрадицію затриманого в Німеччині організатора групи, яка виготовляла та збувала підроблені документи.

"До України передано організатора групи, яка виготовляла та збувала підроблені документи – від українських посвідчень до паспортів країн ЄС. Його затримали в Німеччині, а екстрадицію забезпечили прокурори Офісу Генерального прокурора у взаємодії з іноземними партнерами", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Офісу генпрокурора.

За даними слідства, уродженець Дніпропетровської області створив злочинну організацію, залучив дев’ятьох учасників, розподілив ролі та контролював повний цикл – від виготовлення до збуту і доставки документів.

"Виробництво облаштували у квартирах, переобладнаних під майстерні, із використанням комп’ютерної техніки, принтерів для пластикових карток і голографічних плівок. Підробляли документи України та низки європейських країн – Німеччини, Польщі, Чехії, Словаччини, Латвії й Молдови", – розповіли у прокуратурі.

Зазначається, що клієнтам пропонували паспорти, водійські посвідчення, посвідки на проживання, документи на транспорт, візи, печатки і штампи. Щодня виготовляли 20-50 документів вартістю від $300 до $1 500. Замовлення приймали онлайн, а готову продукцію надсилали поштою в Україні та за кордон.

У травні 2024 року затримали дев’ятьох учасників. Їм повідомили про підозру, обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права застави, а обвинувальні акти скерували до суду. Організатор переховувався за кордоном, його оголосили в міжнародний розшук і повідомили про підозру заочно. У квітні 2025 року його затримали в Німеччині, після чого розпочалася процедура екстрадиції.

23 квітня 2026 року суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Теги: #екстрадиція #документи #офіс_генпрокурора #фальсифікація

ВАЖЛИВЕ

Дві людини загинули та 14 постраждали через черговий удар РФ по Одесі – ДСНС

Зеленський: Україна готова спрямувати перший транш із пакету ЄС у EUR90 млрд на армію, ППО та підготовку до зими

Президенти Кошта, фон дер Ляєн та Зеленський виступили зі спільною заявою

ЄС запровадив санкції, пов'язані з білоруським ВПК

ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей, привласнення спадщини та пропаганду

ОСТАННЄ

До 17 людей збільшилась кількість поранених через російську атаку по Одесі – ОВА

Кількість загиблих у Балаклії збільшилася до двох – прокуратура

Командування Угруповання об'єднаних сил розпочало перевірку по всій вертикалі управління 10 АК

У Києві знайшли уламки БпЛА ще на двох локаціях – мер

ВРП звернеться до Комітету Ради щодо втручання нардепів у роботу суду під час розгляду "справи Тимошенко"

Міністр Федоров про 3 місяці на посаді: діагностували більшість хвороб системи; березень став рекордним за втратами російських сил

МОН оголосило потребу в підручниках для 1 і 5 класів, які використовуватимуть у 2028р.

Негода знеструмила понад 100 н.п. у 10 областях, є відключення в 5 через дронові атаки – "Укренерго"

Держпродспоживслужба в I кв. провела 340 перевірок на фармринку, наклала штрафи на 1,4 млн грн

ВСП ЗСУ завершує розслідування щодо можливих правопорушень та зловживань у 58 омб 14 армійського корпусу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА