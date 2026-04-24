ВРП звернеться до Комітету Ради щодо втручання нардепів у роботу суду під час розгляду "справи Тимошенко"

Вища рада правосуддя (ВРП) розглянула звернення слідчого судді Вищого антикорупційного суду про втручання у його діяльність з боку народних депутатів і прийняла рішення про звернення до парламентського комітету.

"За результатами розгляду звернення слідчого судді Вищого антикорупційного суду Вища рада правосуддя вирішила звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України. Звернення стосується вжиття заходів задля недопущення народними депутатами України дій, що можуть бути розцінені як втручання в діяльність суддів під час здійснення правосуддя та нести загрозу його авторитету", – повідомляє пресслужба ВРП.

Як нагадали в ВРП, зазначений слідчий суддя ВАКС у січні 2026 року повідомив про втручання в його діяльність. Зокрема, у зверненні зазначено, що втручання здійснювалося низкою народних депутатів України під час судового засідання з розгляду клопотання прокурора САП про арешт майна народної депутатки України та її чоловіка.

В повідомленні не називається ім’я судді, однак за даними ЗМІ мова йде про Віталія Дубаса, слідчого суддю ВАКС, який розглядав справу підозрюваної у наданні неправомірної вигоди народної депутатки Юлії Тимошенко.

В січні 2026 року Дубас повідомив, що під час судового засідання з розгляду клопотання прокурора САП про арешт майна народної депутатки України та її чоловіка, яке розпочалося 19 січня 2026 року у приміщенні ВАКС, групою народних депутатів було здійснене втручання у роботу суду.

Так, на початку слухання на обговорення учасниками було поставлено питання щодо здійснення закритого судового засідання, про що просив прокурор САП у клопотанні про арешт майна, яке також підтримав детектив НАБУ, що діяв за дорученням прокурора.

Як повідомляв ВАКС, під час обговорення присутня в залі особа почала вигукувати на адресу слідчого судді образливі вислови та прямі погрози. На вимогу судді особа представилась народним депутатом України. Він був попереджений про неприпустимість такої поведінки та можливість притягнення до адміністративної відповідальності за прояв неповаги. Проте, це не зупинило його дій.

Після постановлення ухвали про здійснення закритого судового засідання, слідчий суддя оголосив про необхідність залишити залу суду усім присутнім, окрім учасників судового провадження. Ціла низка осіб, які не приховували свого статусу народного депутата України, почали словесно погрожувати судді та детективові НАБУ й відмовилися залишити зал судового засідання.

Суддя надав розпорядження про переведення слухання до іншої вільної зали, де мали бути присутніми лише учасники провадження (сторона захисту та детектив НАБУ). Утім, низка осіб продовжила вчиняти неправомірні дії, відштовхуючи працівників судової охорони, продовжуючи вигукувати образи та погрози. Вони також зайшли до іншої зали, де мало продовжитися засідання з розгляду клопотання про арешт майна народної депутатки та її чоловіка, чим унеможливили його належне проведення.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро України 14 січня 2026 року повідомили Тимошенко про підозру за пропозицію надання неправомірної вигоди народним депутатам. ВАКС обрав їй запобіжний захід у вигляді застави у 33 млн грн. Було внесено всю суму застави.

ВАКС 12 січня арештував майно Тимошенко, але не все. Зокрема суд відмовив у накладенні арешту на кошти на одному з рахунків Тимошенко, про яке просила сторона обвинувачення.

Окрім цього, суд ухвалив накласти арешт на деяке майно, яке належить чоловіку народної депутатки, Олександру Тимошенку, а саме – на автомобілі Тойота Лендкрузер 200, Ауді А8, два гаражі у Дніпрі. Апеляційна палата ВАКС 16 лютого частково скасувала рішення першої інстанції стосовно арешту майна Тимошенко.

Слідчий суддя ВАКС 13 березня продовжив до 13 травня строк дії обов’язків, покладених на Тимошенко.