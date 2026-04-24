Міністр Федоров про 3 місяці на посаді: діагностували більшість хвороб системи; березень став рекордним за втратами російських сил

Міністр оборони України Михайло Федоров відзвітував за перші три місяці перебування на посаді, зазначивши, що за цей час діагностовано більшість хвороб та причин фундаментальних проблем, які має бути розв’язано: із цифрами, фактами та прізвищами.

"Виклики та хвороби, які не лікували десятками років. Тотальна відсутність цілей і відповідальності всередині системи. Безліч людей, які повинні сісти, з одного боку, та талантів, яким потрібно просто дати можливість працювати, – з іншого. Культура страху й брехні і водночас героїзм, технології, інновації та асиметрія", – написав міністр у телеграм.

Федоров зазначив, що Міноборони за цей час зосередилось на оновленні структури відомства та топменеджменту, посиленні сил протиповітряної оборони, в тому числі так званої "малої ППО", в тому числі приватної, підготовці комплексної трансформації покращення умов рекрутингу та служби в Силах оборони, проведенні першого етапу аудиту державного ОПК та впровадженні технологічних рішень – від посилення виробництва та забезпечення дронами та наземними роботизованими комплексами до впровадження рішень на основі штучного інтелекту (ШІ).

Як повідомив міністр, березень став рекордним за втратами російських сил – знищено близько 36 тис. військових. Повністю переосмислено роботу Сил оборони на оперативній глибині, що позначилося на якості та кількості закупівель "Мідлстрайк".

Крім того, запроваджено нові підходи до аналізу бойових дій (after action review) та впроваджено системи аналізу причин втрат кожного військовослужбовця та побудову системи аналізу бойової результативності бригад і корпусів у режимі реального часу. Упроваджено Mission Control для всіх екіпажів і типів дронів. Оновлено систему "єБали" – почали нараховувати бали за бойову роботу армійської авіації, мобільних вогневих груп проти Shahed, а також снайперів. Також ухвалено рішення про додаткове фінансування найефективніших підрозділів з інших складників Сил оборони.

Міністр також заявив про початок відновлення доріг, важливих для військової логістики та пришвидшення в чотири рази та збільшення обсягу фінансування будівництва тунелів із сітками для забезпечення логістики в прифронтових регіонах.

Крім того, погоджено візію реформ у напрямах, де були рекордні корупційні ризики: ремонт озброєння, державне гарантування якості.

Серед міжурядових домовленостей Федоров назвав рекордний контракт на ракети PAC для Patriot за підтримки Німеччини, який почне реалізацію з наступного року, але є "підґрунтям для пошуку ракет сьогодні завдяки майбутнім контрактам".

Як зазначив міністр оборони, "про деякі результати не можна говорити публічно". Він подякував українським воїнам за героїчний захист країни.