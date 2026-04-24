МОН оголосило потребу в підручниках для 1 і 5 класів, які використовуватимуть у 2028р.

Міністерство освіти і науки України оголосило потребу в підручниках для 1 і 5 класів, які надрукують за кошти державного бюджету та використовуватимуть в освітньому процесі у 2028 році.

"Оголошення потреби – це перший етап дворічного циклу підручникотворення. На цьому етапі держава визначає перелік предметів та інтегрованих курсів, для яких потрібно створити нові підручники. Це означає, що саме за цими позиціями авторські колективи і видавництва можуть розпочинати роботу. Далі підручники проходитимуть такі етапи забезпечення якості, як апробація, експертиза, конкурсний добір. Лише після цього їх друкуватимуть і доставлятимуть до закладів освіти", – повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що раніше весь процес охоплював один рік, хоча підручники також проходили апробацію, вона була обмеженою в часі і відбувалася паралельно з іншими етапами підготовки.

"Тепер процес триває два роки і передбачає повноцінну річну апробацію в школах. Це означає, що підручники тестують у реальному освітньому процесі протягом навчального року, збирають зворотний зв’язок від учителів і учнів, доопрацьовують і лише після цього передають на комплексну експертизу", – наголосили в міністерстві.

Згідно з планом, у 2026 році оголошується потреба і розпочнеться розроблення підручників. До кінця серпня 2026 року підручники мають отримати гриф УІРО "Допущено до використання в освітньому процесі під час апробації". З вересня 2026 року стартує їхня апробація в школах і триває протягом навчального року.

У 2027 році підручники доопрацьовують авторські колективи, після чого проходять експертизу й конкурсний добір.

На початку 2028 року розпочинається друк, переклад мовами національних меншин та адаптація збільшеним і рельєфно-крапковим шрифтом;

Доставку підручників до шкіл заплановано на першу половину 2028 року.

"Ми переходимо до більш передбачуваної та системної моделі підручникотворення і відходимо від моделі, коли підручники створюють у надто стислі терміни без достатнього часу для повноцінної перевірки в класі та вчасного доставлення до закладів освіти, зокрема тих, де навчання відбувається мовами національних меншин. Уперше закладаємо рік повноцінної апробації, щоб авторські колективи могли доопрацювати підручники на основі практичного використання в школах і зібраного зворотного зв’язку. Також нова модель дає більше часу для перекладу мовами національних меншин та адаптації підручників для дітей з ООП. Наше завдання, щоб у 2028 році заклади освіти вчасно отримали якісні, сучасні й перевірені навчальні матеріали, які допомагають навчати та вчитися", – зазначила координаторка розроблення змісту освіти в Офісі впровадження НУШ при МОН Катерина Молодик.