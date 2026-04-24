Негода знеструмила понад 100 н.п. у 10 областях, є відключення в 5 через дронові атаки – "Укренерго"

Станом на ранок 24 квітня внаслідок російських дронових атак є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Одеській областях, повідомила НЕК "Укренерго" в п’ятницю.

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи", – зазначили в компанії.

Окрім того, через несприятливі погодні умови у вигляді сильних поривів вітру на ранок п’ятниці повністю або частково знеструмлено понад 100 населених пунктів у Київській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Черкаській і Миколаївській областях.

Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній, доповнили в "Укренерго".

За інформацією системного оператора, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання і станом на 09:30 24 квітня його рівень був на 3,5% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у четвер.

"Причина змін – утримання холодної погоди на всій території України. А також – висока хмарність у більшості регіонів, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових СЕС та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі", – пояснили в "Укренерго".