Держпродспоживслужба в I кв. провела 340 перевірок на фармринку, наклала штрафи на 1,4 млн грн

Держпродспоживслужба в першому кварталі 2026 року провела 340 перевірок на фармацевтичному ринку України, в тому числі 291 позапланову, в 222 випадках (65,3%) встановила порушення законодавства про ціни і ціноутворення.

Як повідомляється в пресрелізі служби, за підсумками перевірок ухвалено 189 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 1,4 млн грн. Складено 104 приписи щодо усунення виявлених порушень і приведення цін у відповідність до чинного законодавства. До адміністративної відповідальності притягнуто 150 посадових осіб, на яких накладено штрафи на загальну суму 370,9 тис. грн.

"Ці цифри – не лише статистика. За кожною з них стоїть конкретна дія держави, спрямована на припинення зловживань та захист споживача. Контроль охоплює весь ланцюг – від оптових постачальників до аптечних мереж. Особлива увага приділяється правильності формування цін на лікарські засоби та медичні вироби, адже навіть незначне відхилення може вплинути на доступність лікування для тисяч людей", – зазначають в Держпродспоживслужбі.