11:35 24.04.2026

Держпродспоживслужба в I кв. провела 340 перевірок на фармринку, наклала штрафи на 1,4 млн грн

Держпродспоживслужба в I кв. провела 340 перевірок на фармринку, наклала штрафи на 1,4 млн грн

Держпродспоживслужба в першому кварталі 2026 року провела 340 перевірок на фармацевтичному ринку України, в тому числі 291 позапланову, в 222 випадках (65,3%) встановила порушення законодавства про ціни і ціноутворення.

Як повідомляється в пресрелізі служби, за підсумками перевірок ухвалено 189 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 1,4 млн грн. Складено 104 приписи щодо усунення виявлених порушень і приведення цін у відповідність до чинного законодавства. До адміністративної відповідальності притягнуто 150 посадових осіб, на яких накладено штрафи на загальну суму 370,9 тис. грн.

"Ці цифри – не лише статистика. За кожною з них стоїть конкретна дія держави, спрямована на припинення зловживань та захист споживача. Контроль охоплює весь ланцюг – від оптових постачальників до аптечних мереж. Особлива увага приділяється правильності формування цін на лікарські засоби та медичні вироби, адже навіть незначне відхилення може вплинути на доступність лікування для тисяч людей", – зазначають в Держпродспоживслужбі.

14:39 21.04.2026
Держпродспоживслужба працює над відкриттям ринку Алжиру для української курятини, яловичини та молочних продуктів

Держпродспоживслужба працює над відкриттям ринку Алжиру для української курятини, яловичини та молочних продуктів

19:48 10.04.2026
БЕБ та Держпродспоживслужба обмінюватимуться інформацією для виявлення економічних ризиків

БЕБ та Держпродспоживслужба обмінюватимуться інформацією для виявлення економічних ризиків

19:46 07.04.2026
НБУ у березні оштрафував Креді Агріколь Банк і п'ять небанківських фінустанов на 2,4 млн грн

НБУ у березні оштрафував Креді Агріколь Банк і п'ять небанківських фінустанов на 2,4 млн грн

16:58 06.04.2026
Ринок Китаю офіційно відкривається для українського пшеничного борошна

Ринок Китаю офіційно відкривається для українського пшеничного борошна

13:13 25.03.2026
Штрафи за паркування відтепер відображаються онлайн – глава МВС

Штрафи за паркування відтепер відображаються онлайн – глава МВС

10:41 23.03.2026
ЄС виділить понад EUR12 млн на розвиток малих ферм та безпечність харчових продуктів в Україні

ЄС виділить понад EUR12 млн на розвиток малих ферм та безпечність харчових продуктів в Україні

15:37 16.03.2026
Молдова відновила доступ на ринок для одного українського виробника м'яса птиці — Держпродспоживслужба

Молдова відновила доступ на ринок для одного українського виробника м'яса птиці — Держпродспоживслужба

19:06 06.03.2026
НБУ у лютому оштрафував Акордбанк і три небанківські фінустанови на 12,5 млн грн

НБУ у лютому оштрафував Акордбанк і три небанківські фінустанови на 12,5 млн грн

17:51 02.03.2026
В Україні з березня запроваджують нові правила реклами ветпрепаратів і лікувальних кормів

В Україні з березня запроваджують нові правила реклами ветпрепаратів і лікувальних кормів

17:16 02.03.2026
В Україні набрав чинності закон про ветеринарну медицину та благополуччя тварин

В Україні набрав чинності закон про ветеринарну медицину та благополуччя тварин

