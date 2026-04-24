ВСП ЗСУ завершує розслідування щодо можливих правопорушень та зловживань у 58 омб 14 армійського корпусу

Військова служба правопорядку (ВСП) у Збройних силах України завершує проведення розслідування щодо можливих правопорушень та зловживань у 58 окремій мотопіхотній бригаді 14 армійського корпусу угруповання об’єднаних сил.

"ВСП ЗСУ уважно відстежує сигнали та реагує на кожне повідомлення, яке може свідчити про порушення законодавства або прав військовослужбовців. Так, відповідно до прийнятих управлінських рішень Головнокомандувача ЗСУ, завершується проведення розслідування щодо ситуації, яка склалась в з’єднанні. У разі підтвердження, факти протиправних дій отримають належну правову оцінку, а винні особи понесуть відповідальність відповідно до вимог законодавства України", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі правоохоронців.

ВСП зазначає, що більшість фактів, згаданих у соцмережах, вже перебували у полі зору правоохоронних органів. За окремими матеріалами розглядаються рішення щодо відкриття кримінальних проваджень.

У Службі закликали представників медіа та громадськості утриматися від поширення неперевірених відомостей, оцінних суб’єктивних суджень і передчасних висновків, якими може скористатися ворог, з метою підсилення дезінформаційних акцій та маніпулятивних інформаційно-психологічних впливів.

Як повідомлялось 17 квітня, заступник командира 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського був затриманий правоохоронцями.

Видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомила, що йдеться про підполковника Максима Бобровського, і що його підозрюють у вимаганні хабаря за переведення з однієї військової частини до іншої.