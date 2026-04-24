11:18 24.04.2026

Прокуратура викрила мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом у 5 млрд грн – Кравченко

Правоохоронці викрили мережу нелегальних онлайн-казино, організовану двома громадянами РФ та дружиною одного з них, громадянкою України, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Двоє громадян рф та дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще сімох українців. Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес", – написав Кравченко в телеграм-каналі.

Генпрокурор зазначив, що розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів. Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії.

Таким чином відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 млрд грн.

Усім учасникам схеми інкриміновано вчинення злочинів у складі організованої групи та зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України). Трьом організаторам додатково інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Двом громадянам РФ повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцезнаходження решти семи учасників встановлюється. Повідомлення про підозру їм здійснено у передбачений законом спосіб через родичів.

