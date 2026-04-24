Щонайменше двоє постраждалих внаслідок удару по Балаклії - Синєгубов

ЗС РФ завдали удару по приватному житловому сектору в Балаклії, спалахнули пожежі, є постраждалі, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Попередньо, відомо про постраждалих чоловіка і жінку, їм надається вся необхідна медична допомога. Уточнюємо, чи були в будинку ще люди. Внаслідок влучання горить приватний будинок і кілька автомобілів",- написав Синєгубов у телеграм-каналі.