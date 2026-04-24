Інтерфакс-Україна
11:08 24.04.2026

Щонайменше двоє постраждалих внаслідок удару по Балаклії - Синєгубов

Щонайменше двоє постраждалих внаслідок удару по Балаклії - Синєгубов
ЗС РФ завдали удару по приватному житловому сектору в Балаклії, спалахнули пожежі, є постраждалі, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Попередньо, відомо про постраждалих чоловіка і жінку, їм надається вся необхідна медична допомога. Уточнюємо, чи були в будинку ще люди. Внаслідок влучання горить приватний будинок і кілька автомобілів",- написав Синєгубов у телеграм-каналі.

16:57 22.04.2026
Руйнування у Богодухівській громаді через атаки БпЛА протягом останніх днів більші, ніж за всі роки повномасштабного вторгнення

20:08 20.04.2026
Харківський облцентр екстреної меддопомоги та медицини катастроф отримав 10 систем РЕБ для медиків

17:43 20.04.2026
Окупанти вдарили по АЗС у Харківській області, троє поранених – поліція

16:41 20.04.2026
Харків'янина засудили до 15 років за передачу даних ФСБ про об'єкти критичної інфраструктури та ЗСУ

13:36 18.04.2026
Троє людей постраждали через російський удар по Богодухівському м'ясокомбінату – прокуратура

13:28 18.04.2026
Чоловік загинув, жінка важко поранена через детонацію fpv-дрона в прикордонній Козачій Лопані

12:16 14.04.2026
В держбюджеті закладено вкрай мало коштів на будівництво підземних дитсадків в прифронтових регіонах – Синєгубов

10:58 14.04.2026
Темпи просування ворога на минулому тижні зросли на порядок за рахунок Піщаного та нових плацдармів на Сумщині – DeepState

10:42 14.04.2026
Стартувала подача заявок на програму "СвітлоДІМ" для Харківщини – Свириденко

16:57 13.04.2026
Кількість постраждалих у Богодухові зросла до 4, серед них 7-річна дитина

