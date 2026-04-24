Інтерфакс-Україна
Події
11:04 24.04.2026

Буданов і Горбулін домовилися поглиблювати співпрацю ОП й інших державних інституцій із НАН України

1 хв читати
Фото: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов зустрівся з українським науковцем і державником Володимиром Горбуліним.

"Домовилися з Володимиром Горбуліним поглиблювати співпрацю Офісу президента й інших державних інституцій із Національною академією наук України, щоб наша держава завжди була в авангарді світових технологічних змін і зміцнювала власну суб’єктність та суверенітет", – написав Буданов у телеграм-каналі у п’ятницю.

Також він обговорив із Горбуліним захист українського інтересу в умовах сучасних воєн і загалом складної світової політики.

"Володимир Павлович подарував свою нову книгу "Війна майбутнього. Як технології російсько-української війни 2022-2025 років змінили поле бою", яку він написав у співавторстві з Валентином Бадраком і до якої я мав честь написати передмову", – написав Буданов і порадив цю книгу до прочитання "всім, хто цікавиться стратегією новітніх конфліктів, у яких запорукою виживання націй стане саме технологічна перевага".

Теги: #буданов #горбулін #нану

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА