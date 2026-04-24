У Пентагоні обговорюють можливе виключення Іспанії з НАТО – ЗМІ

У внутрішньому електронному листі Пентагону викладено варіанти заходів, якими США можуть покарати союзників по НАТО, які, на думку Вашингтону, не підтримали американські операції у війні з Іраном, зокрема – виключення Іспанії з Альянсу та перегляд позиції США щодо претензій Великої Британії на Фолклендські острови, повідомляє Reuters з посиланнями на неназваного американського чиновника.

"Ці варіанти політики детально викладені в записці, в якій висловлюється розчарування з приводу того, що деякі союзники, як видається, не бажають або відмовляються надати Сполученим Штатам права на доступ, розміщення військ та проліт над територією – так звані права ABO – для ведення війни з Іраном", – зазначив чиновник, який розповів про зміст електронного листа на умовах анонімності.

У листі зазначалося, що ABO є "абсолютною базовою лінією для НАТО", за словами цього чиновника, який додав, що ці варіанти обговорюються на найвищих рівнях у Пентагоні.

Один із варіантів, наведених у листі, передбачає позбавлення "проблемних" країн важливих або престижних посад у НАТО, зазначив чиновник.

Однак, за словами цього чиновника, у листі не йдеться про те, щоб США вчинили саме так. У ньому також не пропонується закривати військові бази в Європі.

Водночас чиновник відмовився повідомити, чи передбачають ці варіанти широко очікуване виведення частин американських військ з Європи.

У меморандумі також розглядається можливість перегляду дипломатичної підтримки з боку США щодо давніх європейських "імперських володінь", таких як Фолклендські острови поблизу Аргентини. Ці острови перебувають під управлінням Великої Британії, але на них досі претендує Аргентина, лібертаріанський президент якої Хав’єр Мілей є союзником Трампа.

На прохання прокоментувати цей лист прес-секретар Пентагону Кінгслі Вілсон відповів: "Воєнне міністерство подбає про те, щоб у президента були надійні варіанти дій, які гарантуватимуть, що наші союзники більше не будуть "паперовим тигром", а виконуватимуть свої зобов’язання. Ми не маємо інших коментарів щодо будь-яких внутрішніх обговорень з цього приводу".