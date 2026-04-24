Інтерфакс-Україна
Події
10:16 24.04.2026

Засновник TAF Industries: цикл інновації під час війни дуже короткий – максимум місяць

2 хв читати
Неможливо у сучасній війні воювати засобами, які були вироблені 5 років тому, цикл інновації зараз дуже короткий – максимум місяць, заявив засновник TAF Industries Олександр Яковенко під час 18-го щорічного Київського безпекового форуму (КБФ) на тему "Морок чи світанок: чи є світло попереду?".

"Війна показала, що те, що працювало три місяці тому, не працює сьогодні взагалі. І тут, як зазначили наші військові, це адаптивність і гнучкість. Неможливо у сучасній війні воювати засобами, які були зроблені 5 років тому. Більше того, неможливо воювати засобами, які були зроблені рік тому. Особливо це стосується дронів і будь-яких безпілотних систем", – сказав він.

Яковенко окремо наголосив, що колаборація між європейською індустрією і українськими компаніями є запорукою успіху і захисту всього європейського оборонного контуру.

"Але головне, що зараз наразі ми маємо – це наші військові, які тримають лінію, які дають постійний зворотний зв’язок, які допомагають в адаптації наших продуктів", – підкреслив засновник TAF.

За його словами, критично важливим також є розуміння "вартості знищення ворога", що є дуже серйозним результатом.

"Ми розуміємо, що цикл інновації дуже короткий: три тижні, максимум місяць. Ми розуміємо, що ми можемо масштабуватися з тими комплектуючими, тими компонентами, які легко придбати і легко знайти", – впевнений Яковенко.

На його думку, ці три компоненти є найважливішими для того, щоб інтегрувати їх у загальну систему оборони західних країн.

"Неможливо буде воювати в асиметричних війнах тільки дорогими, складними засобами", – переконаний засновник TAF.

Український виробник оборонних технологій TAF Industries виробляє понад 30 видів оборонної продукції, зокрема дрони FPV і розвідувальні БпЛА, системи радіоелектронної боротьби, рішення для дистанційного керування та технології для бойових дій на основі штучного інтелекту. Виробництво дронів FPV становить до 80 тис. од. на місяць.

TAF Industries та німецький виробник Thyra підписали меморандум про стратегічне партнерство в межах програми Build with Ukraine щодо виробництва дронів-перехоплювачів в Німеччині.

Згідно з повідомленням TAF Industries, партнерство передбачатиме створення спільного підприємства для серійного виробництва дронів-перехоплювачів TAF Kolibri i10.

Зазначається, що партнерство має на меті прискорити постачання критично важливих оборонних технологій в Україну, масштабувати виробництво систем перехоплення та розширити присутність українських рішень на європейському ринку.

Серед інших напрямів партнерства – розробка рішень у сфері C-UAS подвійного призначення.

Теги: #кбф #taf #яковенко #інновації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА