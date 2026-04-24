10:08 24.04.2026

Заступник командира 1-го корпусу "Азов": Будемо програвати, доки виробництво військової продукції сприйматиметься лише як бізнес

Заступник командира 1-го корпусу "Азов": Будемо програвати, доки виробництво військової продукції сприйматиметься лише як бізнес

Заступник командира 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" полковник Микита "Раз Два" Надточій закликав виробників не сприймати виробництво озброєння лише як бізнес, а працювати перш за все заради спільної цілі з військом.

Про це він заявив під час 18-го щорічного Київського безпекового форуму (КБФ) на тему "Морок чи світанок: чи є світло попереду?".

"Щодо моменту взаємодії військових, різних компаній, які займаються розробкою як наших українських, так і країн-партнерів, я би хотів закцентувати увагу на одній важливій деталі. Почну з наших виробників. Доки ми будемо сприймати цю історію як бізнес, ми будемо програвати", – переконаний Надточій.

Він наголосив на важливості того, щоб після фідбеку військовим компаніям щодо їхньої продукції виробниками "максимально швидко це все допрацьовувалося, оптимізовувалось і одразу влетіло знищувати ворога".

"Тобто коли вся нація, вся Україна зрозуміє, що немає зараз бізнесу, немає зараз моменту заробітку коштів, коли всі зрозуміють, що першочергово нам потрібно впоратися із завданням, яке нам намалював наш противник, тільки тоді ми в принципі її виконаємо", – зазначив військовий.

Водночас він зазначив, що наразі вже багато виробників вибудувало таку модель співпраці з військом, де "вони не говорять в першу чергу про гроші, а їм цікаво знищення противника". "І коли ми дійдемо до цього симбіозу "військо- виробники", тоді буде щастя і радість", – заявив Надточій .

Окремо він порадив закордонним партнерам: переймати не тільки військовий досвід України, а й вчитися на помилках в цивільному секторі.

"Ми – раніше як бригада, потім як корпус – стикалися з людьми, які хотіли попросту нажитися. Вони намагались "впихнути" нам якісь товари, які коштували досить великих коштів, продавали нам його як круту картинку, як працюючий елемент. Але потім, коли ми проводили тести, ми розуміли, що це все можна зробити дешевше, і воно буде мати набагато більшу ефективність", – заявив "Раз Два".

Таким чином, як він пояснив, військові дійшли необхідності власного R&D, який постійно тестує будь-які дрони, які заходять від багатьох виробників.

Київський безпековий форум (Kyiv Security Forum, KSF) – щорічна міжнародна подія, започаткована у 2007 році за ініціативи Фонду "Відкрий Україну" (Open Ukraine) Арсенія Яценюка. Цього року він відбувається 23-24 квітня.

10:16 24.04.2026
Засновник TAF Industries: цикл інновації під час війни дуже короткий – максимум місяць

Засновник TAF Industries: цикл інновації під час війни дуже короткий – максимум місяць

10:04 24.04.2026
Люди – це основне: без людини дрон – ніщо, заявив заступник командира 1-го корпусу "Азов"

Люди – це основне: без людини дрон – ніщо, заявив заступник командира 1-го корпусу "Азов"

22:12 23.04.2026
Заступник командира першого корпусу НГУ "Азов" про контроль логістичних шляхів ворога під Донецьком: на даному етапі це гарно відпрацьований елемент тесту в бойових умовах

Заступник командира першого корпусу НГУ "Азов" про контроль логістичних шляхів ворога під Донецьком: на даному етапі це гарно відпрацьований елемент тесту в бойових умовах

13:07 23.04.2026
Буданов щодо загрози з боку Білорусі: Не переймайтеся, зненацька нічого не буде

Буданов щодо загрози з боку Білорусі: Не переймайтеся, зненацька нічого не буде

12:54 23.04.2026
Буданов щодо нових обмінів: Якраз зараз черговий список отримали, все добре

Буданов щодо нових обмінів: Якраз зараз черговий список отримали, все добре

12:50 23.04.2026
Буданов виступає проти масової легалізації зброї для цивільних

Буданов виступає проти масової легалізації зброї для цивільних

17:08 21.04.2026
Міжвідомча комісія з питань військово-промислової політики та оборонних технологій допоможе швидше запускати нові розробки – Умєров

Міжвідомча комісія з питань військово-промислової політики та оборонних технологій допоможе швидше запускати нові розробки – Умєров

15:58 21.04.2026
"Данська" модель купівлі зброї для України під загрозою через ПДВ та ввізне мито – депутатка

"Данська" модель купівлі зброї для України під загрозою через ПДВ та ввізне мито – депутатка

21:27 20.04.2026
Україна вкладає в оборонну промисловість $30 млрд на 2026 рік – Зеленський

Україна вкладає в оборонну промисловість $30 млрд на 2026 рік – Зеленський

19:59 17.04.2026
Міністерка оборони Нідерландів відвідала постачальника дронів та ракет Destinus після погроз РФ

Міністерка оборони Нідерландів відвідала постачальника дронів та ракет Destinus після погроз РФ

