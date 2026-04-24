Люди – це основне: без людини дрон – ніщо, заявив заступник командира 1-го корпусу "Азов"

У війську найголовніше – це люди, адже без людини не полетить дрон, і не буде виготовлено його, а також протестовано, заявив заступник командира, 1-й корпус "Азов", Національна гвардія України полковник Микита "Раз Два" Надточій під час 18-го щорічного Київського Безпекового Форуму на тему "Морок чи світанок: чи є світло попереду?".

"Навіть ми, як країна досить войовнича, з козацької історією, стикнулися з проблемою, що ми не можемо набрати людей. А люди – це основне. Без людини не полетить дрон. Без людини не буде виготовлено цей дрон, не буде протестованого цей дрон", – сказав він.

Надточій зазначив, що зараз у суспільстві є дуже популярна думка, що дрони виграють війну, але, як він наголосив, " дрон без людини – ніщо".

Водночас "Раз Два" порадив закордонним партнерам вчитися на помилках України, оскільки Росія – країна імперськими амбіціями, яка не зупиниться на Україні.

"Історія циклічна, і те, що зараз Росія робить з Україною – це, по факту, дуже масштабний, обширний полігон для того, щоб зрозуміти, що наразі ефективно, як можна далі йти в найближчі країни, які на захід до України. Росія хоче, по факту, володіти світом", – переконаний Надточій.