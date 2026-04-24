США витратили під час операції проти Ірану понад тисячу ракет Томагавк – ЗМІ

Пентагон, за останніми даними, використав під час проведення військової операції проти Ірану понад тисячу крилатих ракет Tomahawk з дальністю 1,6 тис. км, що значно виснажило запаси цієї високоточної зброї в американських арсеналах, повідомляє газета The Wall Street Journal, посилаючись на поінформованих американських чиновників.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що американські війська випустили по цілях в Ірані від початку військової операції понад 850 крилатих ракет Tomahawk, викликавши побоювання Пентагону з приводу швидкого скорочення запасів цієї дорогої зброї.

Чиновники також повідомили газеті, що від початку операції американські збройні сили використовували від 1,5 тис. до 2 тис. зенітних ракет таких систем, як THAAD і Patriot, а також протиракет Standard Missile, якими оснащуються бойові кораблі.

Як зазначають чиновники, США витратили в Ірані таку кількість боєприпасів, що деякі представники американської адміністрації дедалі частіше вважають, що Америка не зможе повною мірою реалізувати плани із захисту Тайваню від можливого китайського вторгнення, якщо воно відбудеться найближчим часом.

Згідно з проєктом оборонного бюджету на 2027 фінансовий рік, ВМС буде виділено коштів на закупівлю 785 крилатих ракет Tomahawk морського базування. У поточному фінансовому році Пентагон отримав лише 58 таких ракет для поповнення запасів.