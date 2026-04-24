10:01 24.04.2026

США витратили під час операції проти Ірану понад тисячу ракет Томагавк – ЗМІ

Пентагон, за останніми даними, використав під час проведення військової операції проти Ірану понад тисячу крилатих ракет Tomahawk з дальністю 1,6 тис. км, що значно виснажило запаси цієї високоточної зброї в американських арсеналах, повідомляє газета The Wall Street Journal, посилаючись на поінформованих американських чиновників.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що американські війська випустили по цілях в Ірані від початку військової операції понад 850 крилатих ракет Tomahawk, викликавши побоювання Пентагону з приводу швидкого скорочення запасів цієї дорогої зброї.

Чиновники також повідомили газеті, що від початку операції американські збройні сили використовували від 1,5 тис. до 2 тис. зенітних ракет таких систем, як THAAD і Patriot, а також протиракет Standard Missile, якими оснащуються бойові кораблі.

Як зазначають чиновники, США витратили в Ірані таку кількість боєприпасів, що деякі представники американської адміністрації дедалі частіше вважають, що Америка не зможе повною мірою реалізувати плани із захисту Тайваню від можливого китайського вторгнення, якщо воно відбудеться найближчим часом.

Згідно з проєктом оборонного бюджету на 2027 фінансовий рік, ВМС буде виділено коштів на закупівлю 785 крилатих ракет Tomahawk морського базування. У поточному фінансовому році Пентагон отримав лише 58 таких ракет для поповнення запасів.

05:41 24.04.2026
Трамп попередив, що в Ірану залишилося мало часу на досягнення домовленостей із США

00:45 24.04.2026
Перемир'я між Ізраїлем та Ліваном буде продовжено на три тижні – Трамп

23:42 23.04.2026
Трамп заявив, що не поспішатиме з Іраном і хоче укласти вигідну угоду, виключив застосування ядерної зброї

08:13 23.04.2026
Зеленський: Увагу до України відволікає конфлікт в Ірані та залучення спільної команди США до переговорів

05:28 23.04.2026
Трамп заявив про відсутність часових рамок щодо переговорів та припинення вогню з Іраном – ЗМІ

20:27 22.04.2026
Іран помилував засуджених до страти жінок, стверджує Трамп

19:56 22.04.2026
Трамп не обмежував за термінами продовження перемир'я з Іраном - ЗМІ

19:07 22.04.2026
Зеленський назвав викликом, що Віткофф і Кушнер ведуть перемовини щодо завершення війн і в Україні, і в Ірані

23:28 21.04.2026
Трамп заявив, що США попросили припинити вогонь в Ірані до узгодженої пропозиції Тегерана і він погодився

14:57 21.04.2026
Трамп звинуватив Іран у численних порушеннях режиму припинення вогню

