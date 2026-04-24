Під ворожим обстрілом опинилося безліч населених пунктів України, є жертви і постраждалі, пошкодження

Російські війська за добу здійснили більше 600 обстрілів по 40 населеним пунктам Запорізької області, одна жертва і постраждала, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти 629 разів обстріляли 40 населених пунктів Запорізької області. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах", – написав він у телеграм.

Федоров зазначив, що ворог завдав два ракетні удари по Резедівці. Також війська РФ здійснили 23 авіаудари по Комишувасі, Григорівці, Новомиколаївці, Любицькому, Юрківці, Лісному, Зорівці, Оріхову, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому, Долинці, Чарівному, Гуляйпільському, Новоселівці та Червоній Криниці.

За його словами, 416 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Яковлеве, Юрківку, Новояковлівку, Новоолександрівку, Степногірськ, Лук’янівське, Павлівку, Степове, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Преображенку, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Оленокостянтинівку, Солодке та Добропілля.

Зафіксовано шість обстрілів із РСЗВ по Степногірську, Залізничному, Малій Токмачці, Воздвижівці, Верхній Терсі, а 182 артудари прийшлися по Червонодніпровці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці, Оленокостянтинівці та Добропіллю.

Крім того, надійшло 117 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, внаслідок російської атаки Одеси в ніч на п’ятницю загинуло дві людини, 14 постраждало.

Під ударом опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура. Внаслідок влучання у 3-поверховий житловий будинок зруйновані квартири та зайнялася пожежа. Постраждало шестеро осіб. Зруйновано два 2-поверхові житлові будинки, де рятувальники врятували одну людину та евакуювали ще 20 осіб (серед них 2 дитини). Там постраждало сім осіб. Крім того, ворожий БпЛА поцілив у 2-поверховий будинок, внаслідок чого дві людини загинули, одна особа постраждала. Евакуйовано 16 мешканців з будівлі.

У ДСНС зазначили, що психологи на місцях надавали допомогу понад 50 мешканцям (з них 3 дитини), які перебували у стані важкого стресу. Ліквідація наслідків триває. Інформація уточнюється. Понад 140 рятувальників задіяні на місцях влучань.

Російські війська також обстріляли Херсонську область, постраждали семеро людей, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію семеро людей дістали поранення", – написав він у телеграм і уточнив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Золота Балка, Берислав, Комишани, Томина Балка, Новодмитрівка, Білозерка, Золота Балка, Дніпровське, Новоолександрівка, Михайлівка, Антонівка, Веселе, Зорівка, Кізомис, Понятівка, Садове, Токарівка, Янтарне, Широка Балка, Чорнобаївка, Станіслав, Софіївка, Дудчани, Козацьке, Новоберислав, Саблуківка, Тягинка, Розлив, Ромашкове та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили сім приватних будинків. Також окупанти понівечили церкву та приватні автомобілі.

У четвер зі звільнених громад регіону евакуювали чотири людини.

Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, дві жінки постраждали через падіння уламків ворожих безпілотників під час російської атаки Миколаївської області.

"45-річна місцева жителька дістала легкі поранення, а 68-річна зазнала гострої реакції на стрес. Обом надали необхідну медичну допомогу на місці, від госпіталізації жінки відмовилися", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, в п’ятницю вранці ворог атакував Миколаївський район. Унаслідок обстрілу виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Крім того, зафіксовано пошкодження двох приватних житлових будинків.