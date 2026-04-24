Інтерфакс-Україна
Події
09:37 24.04.2026

Росіяни влучили в мопед у передмісті Херсону, загинули чоловік та жінка

Окупанти поцілили скидом з безпілотника по мопеду у передмісті Херсону, загинуло дві людини, повідомив очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Близько 7.00 у передмісті Херсона російські терористи з дрона влучили в мопед, на якому їхали двоє людей. Вони загинули на місці. 68-річний чоловік та жінка, особу якої наразі встановлюють відповідні служби, отримали травми, несумісні з життям", – написав у Телеграмі.

Шанько висловив співчуття рідним і близьким чергових жертв армії РФ.

Теги: #атака_бпла_рф #херсон

10:19 24.04.2026
Уламки БпЛА впали у Києві на двох локаціях – мер

П'ять людей постраждали на Херсонщині внаслідок російської агресії – прокуратура

Російська атака по саркофагу Чорнобильського реактора в 2025 році була навмисною – генпрокурор

У Херсоні померла жінка, яка постраждала від обстрілів міста 11 квітня – ОВА

Росіяни повторно вдарили по Богодухову, кількість постраждалих зросла до п'яти

Російський дрон влучив у цивільний автомобіль у Херсоні: одна людина загинула, ще дві – травмовані

Ворог вранці атакував маршрутку в Херсоні

Генпрокурор: "директор" кримського музею отримав заочну підозру за викрадення майже 11 тис. експонатів з Херсону

Стало відомо про смерть двох людей в Херсоні внаслідок атаки 13 квітня – МВА

