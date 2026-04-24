Росіяни влучили в мопед у передмісті Херсону, загинули чоловік та жінка

Окупанти поцілили скидом з безпілотника по мопеду у передмісті Херсону, загинуло дві людини, повідомив очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Близько 7.00 у передмісті Херсона російські терористи з дрона влучили в мопед, на якому їхали двоє людей. Вони загинули на місці. 68-річний чоловік та жінка, особу якої наразі встановлюють відповідні служби, отримали травми, несумісні з життям", – написав у Телеграмі.

Шанько висловив співчуття рідним і близьким чергових жертв армії РФ.