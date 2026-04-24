Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

Російські війська обстріляли Херсонську область, постраждали семеро людей, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію семеро людей дістали поранення", – написав він у Телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Золота Балка, Берислав, Комишани, Томина Балка, Новодмитрівка, Білозерка, Золота Балка, Дніпровське, Новоолександрівка, Михайлівка, Антонівка, Веселе, Зорівка, Кізомис, Понятівка, Садове, Токарівка, Янтарне, Широка Балка, Чорнобаївка, Станіслав, Софіївка, Дудчани, Козацьке, Новоберислав, Саблуківка, Тягинка, Розлив, Ромашкове та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили сім приватних будинків. Також окупанти понівечили церкву та приватні автомобілі.

Між тим, у четвер зі звільнених громад регіону евакуювали чотири людини.