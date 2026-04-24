08:55 24.04.2026
Дві жінки постраждали через падіння уламків ворожих БпЛА на Миколаївщині – ДСНС
Дві жінки постраждали через падіння уламків ворожих безпілотників під час російської атаки Миколаївської області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"45-річна місцева жителька дістала легкі поранення, а 68-річна зазнала гострої реакції на стрес. Обом надали необхідну медичну допомогу на місці, від госпіталізації жінки відмовилися", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, в п'ятницю вранці ворог атакував Миколаївський район.
Також унаслідок обстрілу виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.
Крім того, зафіксоване пошкодження двох приватних житлових будинків.