Інтерфакс-Україна
08:55 24.04.2026

Дві жінки постраждали через падіння уламків ворожих БпЛА на Миколаївщині – ДСНС

Дві жінки постраждали через падіння уламків ворожих безпілотників під час російської атаки Миколаївської області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"45-річна місцева жителька дістала легкі поранення, а 68-річна зазнала гострої реакції на стрес. Обом надали необхідну медичну допомогу на місці, від госпіталізації жінки відмовилися", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, в п'ятницю вранці ворог атакував Миколаївський район.

Також унаслідок обстрілу виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Крім того, зафіксоване пошкодження двох приватних житлових будинків.

 

