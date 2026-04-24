08:48 24.04.2026

Генштаб повідомив про зміну командування на куп'янському напрямку та проблеми з логістикою

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про усунення з посади командира 14 ОМБр через скандал у ЗМІ, який виник через катастрофічну ситуацію з забезпеченням військових.

"Прийнято низку кадрових рішень. Зокрема, усунуто з посади командира 14 ОМБр, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу", – йдеться у повідомленні.

У генштабі пояснюють ситуацію, що виникла, значними проблемами з логістикою у зоні відповідальності 14 ОМБр, поблизу Куп'янська, оскільки росіяни постійно ведуть там інтенсивні обстріли.

Переправляти провізію хлопцям доводилось важкими дронами та іншими способами по воді Осколу.

У Генштабі додають, що командування 14 ОМБр приховувало реальний стан справ, тому було ухвалити рішення щодо проведення кадрових змін.

У Генштабі повідомляють, що буде проведено службове розслідування інциденту, який призвів до таких наслідків, винних обіцяють покарати. Також ухвалено рішення про нові призначення.

"Командиром 14 ОМБр призначено полковника Тараса Максімова, а 10 армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов", – йдеться в повідомленні.

 

08:03 24.04.2026
Окупанти за добу втратили 910 осіб та 129 од. спецтехніки – Генштаб

07:36 24.04.2026
Генштаб заявив про ускладнення логістики Сил оборони в районі Куп'янська через удари РФ по переправах через Оскіл

14:31 23.04.2026
Генштаб ЗСУ заявив про ураження складу ракетно-артилерійського озброєння, ешелону з ПММ та РЛС

08:44 23.04.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 159 бойових зіткнень

07:55 23.04.2026
Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 204 од. спецтехніки – Генштаб

11:25 22.04.2026
Ребров припинив роботу в національній збірній України з футболу – УАФ

11:08 22.04.2026
Сили оборони уразили російський пункт управління рухом військових кораблів – Генштаб ЗСУ

07:27 22.04.2026
Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 162 од. спецтехніки

08:52 21.04.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 174 бойових зіткнення

07:30 21.04.2026
Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 192 од. спецтехніки – Генштаб

Дві людини загинули та 14 постраждали через черговий удар РФ по Одесі – ДСНС

Президенти Кошта, фон дер Ляєн та Зеленський виступили зі спільною заявою

ЄС запровадив санкції, пов'язані з білоруським ВПК

ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей, привласнення спадщини та пропаганду

Зеленський: У травні-червні чекаємо на перший транш європейського пакету підтримки для України

Уламки БпЛА впали у Києві на двох локаціях – мер

Засновник TAF Industries: цикл інновації під час війни дуже короткий – максимум місяць

Заступник командира 1-го корпусу "Азов": Будемо програвати, доки виробництво військової продукції сприйматиметься лише як бізнес

Люди – це основне: без людини дрон – ніщо, заявив заступник командира 1-го корпусу "Азов"

США витратили під час операції проти Ірану понад тисячу ракет Томагавк – ЗМІ

Під ворожим обстрілом опинилося безліч населених пунктів України, є жертви і постраждалі, пошкодження

Росіяни влучили в мопед у передмісті Херсону, загинули чоловік та жінка

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

Дві жінки постраждали через падіння уламків ворожих БпЛА на Миколаївщині – ДСНС

Торговельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс постраждало через атаку російських дронів на Одещині

