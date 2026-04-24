Генштаб повідомив про зміну командування на куп'янському напрямку та проблеми з логістикою

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про усунення з посади командира 14 ОМБр через скандал у ЗМІ, який виник через катастрофічну ситуацію з забезпеченням військових.

"Прийнято низку кадрових рішень. Зокрема, усунуто з посади командира 14 ОМБр, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу", – йдеться у повідомленні.

У генштабі пояснюють ситуацію, що виникла, значними проблемами з логістикою у зоні відповідальності 14 ОМБр, поблизу Куп'янська, оскільки росіяни постійно ведуть там інтенсивні обстріли.

Переправляти провізію хлопцям доводилось важкими дронами та іншими способами по воді Осколу.

У Генштабі додають, що командування 14 ОМБр приховувало реальний стан справ, тому було ухвалити рішення щодо проведення кадрових змін.

У Генштабі повідомляють, що буде проведено службове розслідування інциденту, який призвів до таких наслідків, винних обіцяють покарати. Також ухвалено рішення про нові призначення.

"Командиром 14 ОМБр призначено полковника Тараса Максімова, а 10 армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов", – йдеться в повідомленні.