08:36 24.04.2026

Торговельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс постраждало через атаку російських дронів на Одещині

Торгове судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс постраждало внаслідок російських ударів безпілотниками, коли прямувало до одного з портів в Одеській області вночі 24 квітня, повідомляє пресслужба адміністрації морських портів.

"Під час руху Українським морським коридором зафіксовано влучання БПЛА у торговельне судно. Балкер під прапором Сент-Кіттс і Невіс, що прямував до одного з портів Великої Одеси, зазнав ураження двома безпілотниками", – сказано в повідомленні в Телеграм.

Зазначається, що на борту виникла пожежа, яка була ліквідована екіпажем.

Попередньо постраждалих немає.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:12 22.04.2026
Ворожий БпЛА поцілив в інфраструктурний об'єкт у Харкові, без постраждалих

Ворожий БпЛА поцілив в інфраструктурний об'єкт у Харкові, без постраждалих

12:55 21.04.2026
СБУ уразила ворожу нафтостанцію "Самара", яка формує експортний сорт нафти Urals

СБУ уразила ворожу нафтостанцію "Самара", яка формує експортний сорт нафти Urals

18:26 20.04.2026
26 російських "Кинджалів" вдалося знешкодити з початку року завдяки розгортанню системи РЕБ "Ліма" – компанія

26 російських "Кинджалів" вдалося знешкодити з початку року завдяки розгортанню системи РЕБ "Ліма" – компанія

14:43 20.04.2026
Українські порти у І кв. зменшили перевалку вантажів на 8,3%

Українські порти у І кв. зменшили перевалку вантажів на 8,3%

22:58 19.04.2026
Трамп заявив про перехоплення підсанкційного іранського судна, що намагалося прорвати морську блокаду США

Трамп заявив про перехоплення підсанкційного іранського судна, що намагалося прорвати морську блокаду США

15:21 19.04.2026
Сирський означив проблеми у сфері безпілотних систем, серед них закупівлі і підтримка R&D-майстерень

Сирський означив проблеми у сфері безпілотних систем, серед них закупівлі і підтримка R&D-майстерень

12:04 17.04.2026
АМПУ та Держприкордонслужба запустили автоматичний обмін даними про рух вантажівок у портах через DocPort

АМПУ та Держприкордонслужба запустили автоматичний обмін даними про рух вантажівок у портах через DocPort

17:12 16.04.2026
МЗС звернулося до Ізраїлю по правову допомогу у зв'язку із розвантаженням в порту Хайфа судна з краденим українським зерном

МЗС звернулося до Ізраїлю по правову допомогу у зв'язку із розвантаженням в порту Хайфа судна з краденим українським зерном

20:33 04.03.2026
Внаслідок удару ворожим БпЛА у Чорноморську пошкоджено цивільне судно під прапором Панами - АПМУ

Внаслідок удару ворожим БпЛА у Чорноморську пошкоджено цивільне судно під прапором Панами - АПМУ

19:41 10.02.2026
Голова Адміністрації судноплавства Кравчук очолив АМПУ

Голова Адміністрації судноплавства Кравчук очолив АМПУ

ВАЖЛИВЕ

Дві людини загинули та 14 постраждали через черговий удар РФ по Одесі – ДСНС

Президенти Кошта, фон дер Ляєн та Зеленський виступили зі спільною заявою

ЄС запровадив санкції, пов'язані з білоруським ВПК

ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей, привласнення спадщини та пропаганду

Зеленський: У травні-червні чекаємо на перший транш європейського пакету підтримки для України

ОСТАННЄ

Генштаб повідомив про зміну командування на куп'янському напрямку та проблеми з логістикою

ППО ліквідувала 96 зі 107 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 10 дронів – Повітряні сили

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 129 од. спецтехніки – Генштаб

Під ворожим обстрілом опинилися 40 населених пунктів Запорізької області, одна жертва і постраждала

Дві людини загинули та 14 постраждали через черговий удар РФ по Одесі – ДСНС

Генштаб заявив про ускладнення логістики Сил оборони в районі Куп'янська через удари РФ по переправах через Оскіл

24 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Мельник заявив, що ООН потрібен генсек, який жорстко відстоюватиме принципи Статуту

Трамп попередив, що в Ірану залишилося мало часу на досягнення домовленостей із США

На фронті відбулось 144 боєзіткнення за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

