Торговельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс постраждало через атаку російських дронів на Одещині

Торгове судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс постраждало внаслідок російських ударів безпілотниками, коли прямувало до одного з портів в Одеській області вночі 24 квітня, повідомляє пресслужба адміністрації морських портів.

"Під час руху Українським морським коридором зафіксовано влучання БПЛА у торговельне судно. Балкер під прапором Сент-Кіттс і Невіс, що прямував до одного з портів Великої Одеси, зазнав ураження двома безпілотниками", – сказано в повідомленні в Телеграм.

Зазначається, що на борту виникла пожежа, яка була ліквідована екіпажем.

Попередньо постраждалих немає.