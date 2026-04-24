08:11 24.04.2026

ППО ліквідувала 96 зі 107 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 10 дронів – Повітряні сили

ППО ліквідувала 96 зі 107 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 10 дронів – Повітряні сили
Сили оборони ліквідували 96 зі 107 ворожих дронів, проте зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 10 ударних БпЛА на дев'яти локаціях, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 24 квітня (з 18:00 23 квітня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області – РФ., а також 107 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Шаталово,Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 10 ударних БпЛА на дев'яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, додали в командуванні.

 

