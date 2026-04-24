08:03 24.04.2026

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 129 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 129 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 910 окупантів, чотири танки, 32 артсистеми, чотири бронемашини, 1175 БПЛА, а також 129 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 323 460 (+910) осіб, танків – 11 892 (+4) од, бойових броньованих машин – 24 445 (+4) од, артилерійських систем – 40 606 (+32) од, РСЗВ – 1 753 (+1) од, засоби ППО – 1 353 (+2) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів– 350 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 254 605 (+1 175) од, крилаті ракети – 4 549 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 91 256 (+129) од, спеціальна техніка – 4 134 (+0) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:48 24.04.2026
Генштаб повідомив про зміну командування на куп'янському напрямку та проблеми з логістикою

07:36 24.04.2026
Генштаб заявив про ускладнення логістики Сил оборони в районі Куп'янська через удари РФ по переправах через Оскіл

14:31 23.04.2026
Генштаб ЗСУ заявив про ураження складу ракетно-артилерійського озброєння, ешелону з ПММ та РЛС

08:44 23.04.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 159 бойових зіткнень

07:55 23.04.2026
Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 204 од. спецтехніки – Генштаб

11:08 22.04.2026
Сили оборони уразили російський пункт управління рухом військових кораблів – Генштаб ЗСУ

07:27 22.04.2026
Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 162 од. спецтехніки

08:52 21.04.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 174 бойових зіткнення

07:30 21.04.2026
Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 192 од. спецтехніки – Генштаб

15:09 20.04.2026
Сили оборони уразили НПЗ в Туапсе, два великих десантних кораблі, нафтобазу та склади боєприпасів росіян – Генштаб ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Дві людини загинули та 14 постраждали через черговий удар РФ по Одесі – ДСНС

Президенти Кошта, фон дер Ляєн та Зеленський виступили зі спільною заявою

ЄС запровадив санкції, пов'язані з білоруським ВПК

ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей, привласнення спадщини та пропаганду

Зеленський: У травні-червні чекаємо на перший транш європейського пакету підтримки для України

ОСТАННЄ

Торговельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс постраждало через атаку російських дронів на Одещині

ППО ліквідувала 96 зі 107 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 10 дронів – Повітряні сили

Під ворожим обстрілом опинилися 40 населених пунктів Запорізької області, одна жертва і постраждала

Дві людини загинули та 14 постраждали через черговий удар РФ по Одесі – ДСНС

24 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Мельник заявив, що ООН потрібен генсек, який жорстко відстоюватиме принципи Статуту

Трамп попередив, що в Ірану залишилося мало часу на досягнення домовленостей із США

На фронті відбулось 144 боєзіткнення за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

Журі Венеційської бієнале виключило Росію з претендентів на головні премії

Ворог вдарив по житлових будинках у Одесі, троє постраждалих

