Окупанти за добу втратили 910 осіб та 129 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 910 окупантів, чотири танки, 32 артсистеми, чотири бронемашини, 1175 БПЛА, а також 129 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 323 460 (+910) осіб, танків – 11 892 (+4) од, бойових броньованих машин – 24 445 (+4) од, артилерійських систем – 40 606 (+32) од, РСЗВ – 1 753 (+1) од, засоби ППО – 1 353 (+2) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів– 350 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 254 605 (+1 175) од, крилаті ракети – 4 549 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 91 256 (+129) од, спеціальна техніка – 4 134 (+0) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.