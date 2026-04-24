Інтерфакс-Україна
Події
08:01 24.04.2026

Під ворожим обстрілом опинилися 40 населених пунктів Запорізької області, одна жертва і постраждала

1 хв читати
Під ворожим обстрілом опинилися 40 населених пунктів Запорізької області, одна жертва і постраждала

Російські війська за добу здійснили більше 600 обстрілів по 40 населеним пунктам Запорізької області, одна жертва і постраждала, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти 629 разів обстріляли 40 населених пунктів Запорізької області. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що ворог завдав два ракетні удари по Резедівці. Також війська РФ здійснили 23 авіаудари по Комишувасі, Григорівці, Новомиколаївці, Любицькому, Юрківці, Лісному, Зорівці, Оріхову, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому, Долинці, Чарівному, Гуляйпільському, Новоселівці та Червоній Криниці.

За його словами, 416 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Яковлеве, Юрківку, Новояковлівку, Новоолександрівку, Степногірськ, Лук'янівське, Павлівку, Степове, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Преображенку, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Оленокостянтинівку, Солодке та Добропілля.

Також зафіксовано шість обстрілів із РСЗВ по Степногірську, Залізничному, Малій Токмачці, Воздвижівці, Верхній Терсі, а 182 артудари прийшлися по Червонодніпровці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Лук'янівському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці, Оленокостянтинівці та Добропіллю.

Крім того, надійшло 117 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:18 23.04.2026
Одна людина загинула, ще 4 постраждали через обстріли Харківської області

Одна людина загинула, ще 4 постраждали через обстріли Харківської області

08:53 23.04.2026
За добу по Запорізькій області завдано ударів по 50 населених пунктах, поранено одну людину – ОВА

За добу по Запорізькій області завдано ударів по 50 населених пунктах, поранено одну людину – ОВА

09:55 22.04.2026
Одна людина загинула, 20 людей постраждали через обстріли на Харківщині – ОВА

Одна людина загинула, 20 людей постраждали через обстріли на Харківщині – ОВА

08:50 22.04.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали шестеро людей і одна загинула

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали шестеро людей і одна загинула

07:37 22.04.2026
Ворог атакував БпЛА портову інфраструктуру, є пошкодження

Ворог атакував БпЛА портову інфраструктуру, є пошкодження

05:36 22.04.2026
Одна людина загинула, ще одна постраждала внаслідок атаки РФ на Запорізьку область

Одна людина загинула, ще одна постраждала внаслідок атаки РФ на Запорізьку область

20:59 21.04.2026
Семеро людей зазнали поранень через російські обстріли на Запоріжжі – ОВА

Семеро людей зазнали поранень через російські обстріли на Запоріжжі – ОВА

20:50 21.04.2026
Чоловік загинув на Херсонщині через підрив на вибухівці – ОВА

Чоловік загинув на Херсонщині через підрив на вибухівці – ОВА

10:56 21.04.2026
Атаки РФ призвели до відключень світла у п'яти областях, негода знеструмила 7 населених пунктів на Дніпропетровщині – "Укренерго"

Атаки РФ призвели до відключень світла у п'яти областях, негода знеструмила 7 населених пунктів на Дніпропетровщині – "Укренерго"

09:46 21.04.2026
Окупанти 11 разів обстріляли Донеччину минулої доби, обійшлося без постраждалих – ОВА

Окупанти 11 разів обстріляли Донеччину минулої доби, обійшлося без постраждалих – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Дві людини загинули та 14 постраждали через черговий удар РФ по Одесі – ДСНС

Президенти Кошта, фон дер Ляєн та Зеленський виступили зі спільною заявою

ЄС запровадив санкції, пов'язані з білоруським ВПК

ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей, привласнення спадщини та пропаганду

Зеленський: У травні-червні чекаємо на перший транш європейського пакету підтримки для України

ОСТАННЄ

Генштаб повідомив про зміну командування на куп'янському напрямку та проблеми з логістикою

Торговельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс постраждало через атаку російських дронів на Одещині

ППО ліквідувала 96 зі 107 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 10 дронів – Повітряні сили

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 129 од. спецтехніки – Генштаб

Дві людини загинули та 14 постраждали через черговий удар РФ по Одесі – ДСНС

Генштаб заявив про ускладнення логістики Сил оборони в районі Куп'янська через удари РФ по переправах через Оскіл

24 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Мельник заявив, що ООН потрібен генсек, який жорстко відстоюватиме принципи Статуту

Трамп попередив, що в Ірану залишилося мало часу на досягнення домовленостей із США

На фронті відбулось 144 боєзіткнення за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА