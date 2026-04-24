Під ворожим обстрілом опинилися 40 населених пунктів Запорізької області, одна жертва і постраждала

Російські війська за добу здійснили більше 600 обстрілів по 40 населеним пунктам Запорізької області, одна жертва і постраждала, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти 629 разів обстріляли 40 населених пунктів Запорізької області. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що ворог завдав два ракетні удари по Резедівці. Також війська РФ здійснили 23 авіаудари по Комишувасі, Григорівці, Новомиколаївці, Любицькому, Юрківці, Лісному, Зорівці, Оріхову, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому, Долинці, Чарівному, Гуляйпільському, Новоселівці та Червоній Криниці.

За його словами, 416 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Яковлеве, Юрківку, Новояковлівку, Новоолександрівку, Степногірськ, Лук'янівське, Павлівку, Степове, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Преображенку, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Оленокостянтинівку, Солодке та Добропілля.

Також зафіксовано шість обстрілів із РСЗВ по Степногірську, Залізничному, Малій Токмачці, Воздвижівці, Верхній Терсі, а 182 артудари прийшлися по Червонодніпровці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Лук'янівському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці, Оленокостянтинівці та Добропіллю.

Крім того, надійшло 117 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури.