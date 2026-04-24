Дві людини загинули та 14 постраждали через черговий удар РФ по Одесі – ДСНС

Унаслідок російської атаки Одеси в ніч на п'ятницю загинули дві людини та ще 14 постраждали, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, під ударом опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура. Внаслідок влучання у 3-поверховий житловий будинок зруйновані квартири та зайнялася пожежа. Постраждало шестеро осіб.

Також зруйновано два 2-поверхові житлові будинки, де рятувальники врятували одну людину та евакуювали ще 20 осіб (серед них 2 дитини). Там постраждало сім осіб.

Крім того, ворожий БпЛА поцілив у 2-поверховий будинок, внаслідок чого дві людини загинули, одна особа постраждала. Евакуйовано 16 мешканців з будівлі.

У ДСНС зазначили, що психологи на місцях надавали допомогу понад 50 мешканцям (з них 3 дитини), які перебували у стані важкого стресу.

Ліквідація наслідків триває. Інформація уточнюється. Понад 140 рятувальників задіяні на місцях влучань.

Як повідомлялося, російські війська вдарили по житлових будинках Одеси, внаслідок чого три людини постраждали, повідомив очільник МВА Сергій Лисак.