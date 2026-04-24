07:41 24.04.2026

Дві людини загинули та 14 постраждали через черговий удар РФ по Одесі – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Унаслідок російської атаки Одеси в ніч на п'ятницю загинули дві людини та ще 14 постраждали, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"Загалом внаслідок російської атаки загинули дві людини та 14 постраждали", – йдеться в повідомленні у Телеграм.

Як зазначається, під ударом опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура. Внаслідок влучання у 3-поверховий житловий будинок зруйновані квартири та зайнялася пожежа. Постраждало шестеро осіб.

Також зруйновано два 2-поверхові житлові будинки, де рятувальники врятували одну людину та евакуювали ще 20 осіб (серед них 2 дитини). Там постраждало сім осіб.

Крім того, ворожий БпЛА поцілив у 2-поверховий будинок, внаслідок чого дві людини загинули, одна особа постраждала. Евакуйовано 16 мешканців з будівлі.

У ДСНС зазначили, що психологи на місцях надавали допомогу понад 50 мешканцям (з них 3 дитини), які перебували у стані важкого стресу.

Ліквідація наслідків триває. Інформація уточнюється. Понад 140 рятувальників задіяні на місцях влучань.

Як повідомлялося, російські війська вдарили по житлових будинках Одеси, внаслідок чого три людини постраждали, повідомив очільник МВА Сергій Лисак.

 

06:50 24.04.2026
Кількість атак на залізничну інфраструктуру у 2025р сягнула 1,2 тис.

02:48 24.04.2026
Ворог вдарив по житлових будинках у Одесі, троє постраждалих

08:40 23.04.2026
У селищі на Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на сміттєвоз, поранено комунальника – МВА

08:26 23.04.2026
У Дніпрі до 10 зросла кількість постраждалих через нічну ворожу атаку, серед них двоє малолітніх дітей

07:40 23.04.2026
Через нічну атаку РФ по багатоповерхівці у Дніпрі загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до десяти

17:02 21.04.2026
В Одесі затримано групу співробітників ТЦК, які вимагали гроші з громадян та погрожували відправленням на передову – СБУ

15:32 21.04.2026
Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

15:21 21.04.2026
Одеський обласний ТЦК та СП підтвердив факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП міста

17:02 20.04.2026
В Одесі патрульні затримали озброєного чоловіка, який погрожував перехожим і поранив дитину

09:56 20.04.2026
Загиблим в Одесі депутатом міськради виявився голова комісії з ЖКГ Іваницький – ЗМІ

