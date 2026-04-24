Генштаб заявив про ускладнення логістики Сил оборони в районі Куп'янська через удари РФ по переправах через Оскіл

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ускладнення логістики Сил оборони у Куп'янську через удари РФ по переправам через річку Оскіл.

"Систематичні авіаційні та ракетні удари противника по переправам через річку Оскіл суттєво ускладнили логістичне забезпечення підрозділів Сил оборони в районі міста Куп'янськ. Логістика наших військ тут забезпечується за допомогою плавзасобів та важких БпЛА", – йдеться в повідомленні вранці п'ятниці.

Як зазначається, командування вживає заходи щодо посилення протиповітряної оборони та протидронового захисту на цьому напрямку. Здійснюється нарощення системи радіоелектронної боротьби.

Генштаб зазначає, що попереднє командування 14 окремої механізованої бригади приховувало реальний стан справ на цьому напрямку, зокрема, втрата певної кількості позицій та виявили проблему з постачанням продовольства на одну з позицій бригади.

У генштабі також повідомили про низку кадрових рішень: усунули з посади командира 14 ОМБр, звільнили та призначили з пониженням командира 10 армійського корпусу. Так, командиром 14 ОМБр призначили полковника Тараса Максімова, а 10 армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов.

Комплексна комісія Сухопутних військ ЗСУ проводить розслідування, зазначили в генштабі.

Триває службове розслідування щодо посадових осіб 14 ОМБр, відповідні матеріали розслідування обіцяють направити до правоохоронних органів для надання відповідних правових оцінок.

У генштабі додали, що нове командування намагається налагодити забезпечення військовослужбовців на бойових позиціях.

Також зазначається, що головнокомандувач ЗСУ визначив завдання командувачу угруповання об'єднаних сил генерал-майору Михайлу Драпатому, у підпорядкуванні якого перебуває 10 армійській корпус, щодо проведення перевірки всебічного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї.