24 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

24 квітня відзначають Міжнародний день багатосторонності і дипломатії в ім'я миру, День пам'яті жертв геноциду вірмен, Всесвітній день захисту лабораторних тварин, Міжнародний день солідарності молоді.

Віряни вшановують пам'ять святого мученика Сави Стратилата і з ним 70-ти воїнів.

Міжнародний день багатосторонності і дипломатії в ім'я миру

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 73 / 127 від 12 грудня 2018 року.

Метою дня є поширення ідеї миру та мирних методів вирішення конфліктів, будь то політичний конфлікт чи релігійний, економічний тощо, попередження війн, звернення уваги людства до переваги дипломатичних способів розв’язання суперечок над збройними.

Всесвітній день захисту лабораторних тварин

24 квітня відзначаємо важливу подію – Всесвітній день захисту лабораторних тварин. Її започаткувала Міжнародна асоціація проти хворобливих експериментів на тваринах ще у 1979 році.

Міжнародний день солідарності молоді

24 квітня кожного року світ відзначає Міжнародний день солідарності молоді. Дата святкування обрана на честь дня завершення Бандунзької конференції, яка закінчилась цього дня у 1955 році.

Народилися в цей день:

380 років від часу укладання (1646) Ужгородської церковної унії - акта об'єднання частини православних парафій Закарпаття з Римо-католицькою церквою;

320 років від дня народження Джованні Баттіста Мартіні (1706-1784), італійського композитора, співака, теоретика та історика музики, педагога;

230 років від дня народження Карла Лебрехта Іммермана (1796-1840), німецького письменника, драматурга, театрального діяча;

155 років від дня народження Любові Борисівни Хавкіної (1871-1949), української бібліографознавиці, бібліографа, педагогині-просвітительки, письменниці, публіцистки, перекладачки, організаторки бібліотечної справи, фундаторки вітчизняного бібліотекознавства та бібліотечної освіти.

Ще цього дня:

1915 - Османська влада починає масові арешти і депортацію вірменської інтелігенції Константинополя. Згодом цей день стане днем пам'яті жертв геноциду вірмен;

1949 - У Києві урочисто відкрито літературно-художній музей Тараса Шевченка;

1949 - В Англії скасовані обмеження на продаж цукерок, запроваджені під час війни;

1950 — Трансйорданія перейменована на Йорданське Хашимітське Королівство;

1953 - Англійська королева Єлизавета II надала лицарський титул Вінстону Черчиллю;

1965 - У Вірменії вперше відзначили День пам'яті жертв Геноциду вірмен в Османській імперії 1915–1923 рр;

1984 - У Сан-Франциско компанія "Apple" анонсувала свій портативний комп'ютер Apple II вагою 6 кілограмів і розміром з валізу;

1985 - Верховний Суд Канади визнав законною роботу магазинів у неділю;

1987 - У Перській затоці американський флот уперше у світі використав дельфінів у військових цілях;

1997 - Нижня палата японського парламенту проголосувала за дозвіл проводити в країні операції з пересадки серця;

1999 - На засіданні у Вашингтоні рада НАТО прийняла нову стратегічну концепцію, що дозволяла використання збройних сил блоку для запобігання порушенню прав людини будь-де у Європі;

2000 - У районі мису Тарханкут протикорабельна крилата ракета, запущена з російської берегової установки, влучила в український теплохід "Павло Верещагін", який опинився в зоні бойових стрільб Чорноморського флоту;

2000 - Технологічний збій на ядерному реакторі в Японії;

2004 - Віталій Кличко в бою з Коррі Сандерсом завоював вакантний титул чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC;

2005 - Інавгурація папи Бенедикта XVI.

Церковне свято

Святого мученика Сави Стратилата і з ним 70-ти воїнів

Сава жив у III столітті, був хоробрим воїном і удостоївся чину воєводи-стратилата. Він сповідував християнство і часто допомагав нужденним і знедоленим, за що набув дару чудотворення і зцілення.

Імператор Авреліан, дізнавшись про віросповідання Сави, намагався змусити його зректися віри. Коли Сава відмовився, його піддали тортурам, але воєвода дивом залишався неушкодженим. 70 воїнів, які стали свідками цього, теж увірували в Христа. Їх засудили до страти, а святого Саву кинули в в'язницю. Він загинув, але так і не зрікся віри.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Валентин, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Олексій, Сергій, Єлизавета.

Вас також можуть зацікавити новини: Найближчі дні в Україні будуть прохолодними, подекуди з невеликим дощем, вночі заморозки

Європейська кіноакадемія додала 10 нових "Скарбів європейської кінокультури", серед них – кіностудія Довженка

Що читають українські міністри: Кабмін поділився книжковими рекомендаціями до Дня книги