Мельник заявив, що ООН потрібен генсек, який жорстко відстоюватиме принципи Статуту

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що організації потрібен не генеральний секретар-бюрократ, а очільник, який буде жорстко відстоювати принципи Статуту ООН і протидіяти агресорам.

"Хто буде обраний наступним генеральним секретарем ООН? Ось у чому питання. Україна не спостерігач. Ми є активною зацікавленою стороною. ООН не потрібен бюрократ. Нам потрібен генеральний секретар, який буде боротися зубами й нігтями за принципи Статуту та ставити агресорів на місце", – написав він у соцмережі Х.

Під час засідання Ради Безпеки ООН Мельник звернувся до кандидатки на посаду генерального секретаря Ребекки Грінспен, зазначивши, що її нещодавня поїздка до Росії була сприйнята неоднозначно, та запитав, які конкретні кроки вона готова зробити для припинення війни РФ проти України і досягнення справедливого та тривалого миру.

У відповідь Грінспен заявила, що для посередництва необхідно взаємодіяти з усіма сторонами конфлікту, зокрема з усіма постійними членами Ради Безпеки ООН, і запевнила, що у разі обрання готова використати свої добрі послуги для сприяння миру.

