Інтерфакс-Україна
06:09 24.04.2026

Мельник заявив, що ООН потрібен генсек, який жорстко відстоюватиме принципи Статуту

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що організації потрібен не генеральний секретар-бюрократ, а очільник, який буде жорстко відстоювати принципи Статуту ООН і протидіяти агресорам.

"Хто буде обраний наступним генеральним секретарем ООН? Ось у чому питання. Україна не спостерігач. Ми є активною зацікавленою стороною. ООН не потрібен бюрократ. Нам потрібен генеральний секретар, який буде боротися зубами й нігтями за принципи Статуту та ставити агресорів на місце", – написав він у соцмережі Х.

Під час засідання Ради Безпеки ООН Мельник звернувся до кандидатки на посаду генерального секретаря Ребекки Грінспен, зазначивши, що її нещодавня поїздка до Росії була сприйнята неоднозначно, та запитав, які конкретні кроки вона готова зробити для припинення війни РФ проти України і досягнення справедливого та тривалого миру.

У відповідь Грінспен заявила, що для посередництва необхідно взаємодіяти з усіма сторонами конфлікту, зокрема з усіма постійними членами Ради Безпеки ООН, і запевнила, що у разі обрання готова використати свої добрі послуги для сприяння миру.

Джерело: https://x.com/MelnykAndrij/status/2047393937023787260?s=20

Теги: #радбез #генсек #мельник

05:51 01.03.2026
Генсек ООН засуджує удари по Ірану, США виправдовують, Франція пропонує допомогу – підсумки екстреного засідання Радбезу ООН

21:11 26.02.2026
Меланія Трамп головуватиме в Радбезі ООН - Волц

22:07 16.02.2026
Шмигаль обговорив з генсеком Ради Європи компенсацію збитків, завданих Україні

09:35 06.02.2026
Мельник: зруйнована росіянами ТЕЦ у Харкові – символ неспроможності Європи захистити Україну

12:53 28.01.2026
Україну обрано до Бюро Підготовчого комітету ООН з питань злочинів проти людяності

22:02 26.01.2026
Генсек ООН заявив про виключний статус Ради Безпеки ООН в питаннях миру й безпеки

07:44 10.01.2026
Латвія ініціюватиме скликання екстреного засідання Радбезу ООН через атаку росіян ракетою "Орєшнік"

23:47 03.01.2026
Рада Безпеки ООН з приводу дій США у Венесуелі має зібратися в понеділок - ЗМІ.

04:39 22.12.2025
Рютте відкинув припущення, що США залишать Україну без підтримки, а Європу – без оборони - ЗМІ

19:35 21.12.2025
Рютте: Деякі країни, якщо буде потрібно, готові взяти участь у військових діях в Україні у випадку повторної агресії РФ - ЗМІ

