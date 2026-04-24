Трамп попередив, що в Ірану залишилося мало часу на досягнення домовленостей із США

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірану залишається дедалі менше часу на те, щоб домовитися зі США.

"Я, можливо, людина, яка найменше піддається тиску з усіх, хто коли-небудь обіймав цю посаду. У мене є весь час у світі, але в Ірану – ні: час спливає!" – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, "ВМС Ірану лежать на дні моря, їхні ВПС розгромлені, їхні засоби ППО та радари знищені, їхніх лідерів більше немає з нами, блокада щільна і сильна, і далі буде тільки гірше – час не на їхньому боці!".

Президент США підкреслив, що "угода буде укладена тільки тоді, коли це буде доречно і вигідно для США, наших союзників і, по суті, для решти світу".

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116455405423651208