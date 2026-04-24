Інтерфакс-Україна
Події
04:29 24.04.2026

На фронті відбулось 144 боєзіткнення за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

2 хв читати

Російські війська від початку доби 144 рази атакували позиції Сил оборони України, найбільшу активність ворог проявляє на гуляйпільському та покровському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 144 бойових зіткнення. Противник завдав 52 авіаційних ударів, скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3139 дронів-камікадзе та здійснив 1936 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках ворог здійснив 67 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, два з яких із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку противник п'ять разів штурмував позиції українських підрозділів у напрямках населених пунктів Зелене, Лиман, Бочкове та в районі населеного пункту Синельникове.

На куп'янському напрямку українські захисники відбили п'ять ворожих штурмів у бік населених пунктів Радьківка, Подоли, Курилівка, Новоосинове та Глушківка. Ще один бій триває.

На лиманському напрямку українські військові зупинили три спроби загарбників просунутися в напрямку Лиману.

На слов'янському напрямку українські військові відбили дві штурмові дії окупантів у районі Закітного та в напрямку Рай-Олександрівки.

Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів на костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Софіївки та Новопавлівки.

На покровському напрямку ворог здійснив 28 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Кучерів Яр, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Никанорівка, Котлине, Муравка, Молодецьке та у бік Кучерового Яру, Білицького, Мирного й Новопавлівки.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 45 окупантів та 15 – поранено; знищено дві одиниці автомобільної техніки, пошкоджено одну бойову броньовану машину, три артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної техніки та 55 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 137 безпілотних літальних апаратів різних типів", – сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку окупанти вісім разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Зелений Гай, Калинівське, Злагода та у бік Олександрограда, Лісного. Два боєзіткнення ще тривають. Авіаудару зазнав населений пункт Просяна.

На гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Солодке, Староукраїнка, Варварівка, Оленокостянтинівка, Залізничне, Гуляйпільське, Зелене. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Новомиколаївка, Воздвижівка, Долинка, Любицьке, Цвіткове, Верхня Терса, Гуляйпільське, Чарівне, Зелена Долина. Дві атаки ще тривають.

На оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Комишуваха та Юрківка.

На придніпровському напрямку ворог проводив три марні штурмові дії в напрямку Антонівського мосту та о. Білогрудий.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0a5hm5QPRSTVtdx4XgCvPfdiDRfn2rFfwvBDNTqAUa46HU7S7qFu5RemoZyF9bfYRl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА