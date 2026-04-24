Журі Венеційської бієнале виключило Росію з претендентів на головні премії

Журі Венеціанської бієнале 2026 року виключило Росію та Ізраїль з претендентів на головні нагороди Венеційської бієнале – Золотого та Срібного левів, пояснивши це тим, що лідери цих країн звинувачуються Міжнародним кримінальним судом у злочинах проти людства, повідомляє видання Adnkronos.

"Жодних нагород не буде присуджено країнам, звинуваченим у злочинах проти людяності, які будуть представлені на художній бієнале 2026 року. Тому Росія та Ізраїль також виключені з конкурсу на Золотого та Срібного левів", – йдеться в повідомленні.

Таке рішення ухвалило журі 61-ї Міжнародної художньої виставки Венеційської бієнале.

Як зазначається, країни, лідери яких наразі звинувачуються Міжнародним кримінальним судом у злочинах проти людяності, будуть виключені з оцінювання головних призів, які будуть вручені 9 травня.

У тексті рішення зазначається, що журі визнає "відповідальність за історичну роль Бієнале як платформи, що пов'язує мистецтво з нагальними проблемами сучасності".

Журі Бієнале не втручається у питання присутності національних павільйонів, а обмежує свою діяльність вибором головних нагород, зокрема "Золотого лева".

Як повідомлялося, Європейська Комісія поінформувала Венеційське бієнале про намір розірвати контракт в розмірі EUR2 млн через рішення допустити до участі росіян, повідомив речник Єврокомісії з питань оборони, космосу та дезінформації Тома Реньє на брифінгу в Брюсселі у четвер.

Україна ставить питання, аби Італія як приймаюча сторона не видавала візи російським учасникам Венеційської бієнале-2026, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами.

Раніше в березні Європейська комісія рішуче засудила намір Фонду Венеційської бієнале дозволити Росії знову відкрити національний павільйон на 61-й Міжнародній художній виставці Венеційської бієнале у 2026 році та заявила, що у разі реалізації цього рішення може розглянути подальші кроки, зокрема скасування чинного гранту ЄС для Фонду.

Джерело: https://www.adnkronos.com/cultura/biennale-arte-giuria-esclude-russia-e-israele-dai-premi-niente-a-chi-e-accusato-di-crimini-contro-lumanita_3DOrHFAYwQwpa0qtVIdJsw?fbclid=IwY2xjawRXRfdleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAEwAAEeYd59Vs636_TBq4kQmGQZO2nj9O5Cvi0g069JBbXEl1hEJlCF-zzojBAtUWw_aem_cU1ljnhaf-HUXfzuJBBS1A?refresh_ce