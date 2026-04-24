Ворог вдарив по житлових будинках у Одесі, троє постраждалих

Російські війська вдарили по житлових будинках Одеси, внаслідок чого три людини постраждали, повідомив очільник МВА Сергій Лисак.

"Ворог знову спрямував удар по житлових кварталах нашого міста. Маємо влучання у декілька житлових будинків – дві двоповерхівки та триповерхівку", – написав він у Телеграм.

Лисак зазначив, що на одній з локацій двом людям медики надали допомогу на місці, на іншій – одну жінку госпіталізовано до медзакладу, інформація по постраждалих ще уточнюється.

Також зафіксовано влучання у нежитлову будівлю.

Усі оперативні служби та рятувальники вже на місцях. Ліквідовуємо наслідки атаки та надаємо необхідну допомогу людям.

Джерело: https://t.me/odesaMVA/1936