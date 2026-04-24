Інтерфакс-Україна
02:48 24.04.2026

Ворог вдарив по житлових будинках у Одесі, троє постраждалих

Російські війська вдарили по житлових будинках Одеси, внаслідок чого три людини постраждали, повідомив очільник МВА Сергій Лисак.

"Ворог знову спрямував удар по житлових кварталах нашого міста. Маємо влучання у декілька житлових будинків – дві двоповерхівки та триповерхівку", – написав він у Телеграм.

Лисак зазначив, що на одній з локацій двом людям медики надали допомогу на місці, на іншій – одну жінку госпіталізовано до медзакладу, інформація по постраждалих ще уточнюється.

Також зафіксовано влучання у нежитлову будівлю.

Усі оперативні служби та рятувальники вже на місцях. Ліквідовуємо наслідки атаки та надаємо необхідну допомогу людям.

Джерело: https://t.me/odesaMVA/1936

10:12 23.04.2026
Жінка загинула на Житомирщині через ворожий обстріл цивільної транспортної інфраструктури – ОВА

Жінка загинула на Житомирщині через ворожий обстріл цивільної транспортної інфраструктури – ОВА

08:40 23.04.2026
У селищі на Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на сміттєвоз, поранено комунальника – МВА

У селищі на Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на сміттєвоз, поранено комунальника – МВА

08:26 23.04.2026
У Дніпрі до 10 зросла кількість постраждалих через нічну ворожу атаку, серед них двоє малолітніх дітей

У Дніпрі до 10 зросла кількість постраждалих через нічну ворожу атаку, серед них двоє малолітніх дітей

07:40 23.04.2026
Через нічну атаку РФ по багатоповерхівці у Дніпрі загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до десяти

Через нічну атаку РФ по багатоповерхівці у Дніпрі загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до десяти

05:51 23.04.2026
Наразі відомо про сімох поранених, зокрема двох дітей, через атаку РФ на Дніпро – ОВА

Наразі відомо про сімох поранених, зокрема двох дітей, через атаку РФ на Дніпро – ОВА

02:19 23.04.2026
У Дніпрі через ворожу атаку зайнялися пожежі, пошкоджено багатоповерхівку, двоє людей поранені

У Дніпрі через ворожу атаку зайнялися пожежі, пошкоджено багатоповерхівку, двоє людей поранені

19:03 22.04.2026
В Сумах до 39 осіб зросла кількість постраждалих через ворожу атаку в ніч на 21 квітня – міськрада

В Сумах до 39 осіб зросла кількість постраждалих через ворожу атаку в ніч на 21 квітня – міськрада

18:05 22.04.2026
П'ять людей постраждали на Херсонщині внаслідок російської агресії – прокуратура

П'ять людей постраждали на Херсонщині внаслідок російської агресії – прокуратура

07:41 22.04.2026
Поліція зафіксувала 33 постраждалих унаслідок масованої атаки ворога Сумщини

Поліція зафіксувала 33 постраждалих унаслідок масованої атаки ворога Сумщини

17:09 21.04.2026
У Херсоні померла жінка, яка постраждала від обстрілів міста 11 квітня – ОВА

У Херсоні померла жінка, яка постраждала від обстрілів міста 11 квітня – ОВА

Президенти Кошта, фон дер Ляєн та Зеленський виступили зі спільною заявою

ЄС запровадив санкції, пов'язані з білоруським ВПК

ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей, привласнення спадщини та пропаганду

Зеленський: У травні-червні чекаємо на перший транш європейського пакету підтримки для України

ЄС остаточно затвердив EUR90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ

ОСТАННЄ

Журі Венеційської бієнале виключило Росію з претендентів на головні премії

Лісовий: Кабмін оновив положення про ліцей, визначивши нові правила профільного навчання і вступу

Перемир'я між Ізраїлем та Ліваном буде продовжено на три тижні – Трамп

Кличко: Київ потребує значних коштів і держпідтримки для підготовки до нового опалювального сезону

Зеленський: Україна готова спрямувати перший транш із пакету ЄС у EUR90 млрд на армію, ППО та підготовку до зими

"Шахтар" завершив співпрацю з "ФАВБЕТ" – заява

Заступник командира першого корпусу НГУ "Азов" про контроль логістичних шляхів ворога під Донецьком: на даному етапі це гарно відпрацьований елемент тесту в бойових умовах

Рівень підроблення гривні у 2025р знизився утричі – НБУ

Макрон назвав кредит ЄС Україні важливим сигналом рішучості до подальшої співпраці

Зеленський і Фредеріксен обговорили поглиблення спільного оборонного виробництва, зокрема, дронів

