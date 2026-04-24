02:48 24.04.2026
Ворог вдарив по житлових будинках у Одесі, троє постраждалих
Російські війська вдарили по житлових будинках Одеси, внаслідок чого три людини постраждали, повідомив очільник МВА Сергій Лисак.
"Ворог знову спрямував удар по житлових кварталах нашого міста. Маємо влучання у декілька житлових будинків – дві двоповерхівки та триповерхівку", – написав він у Телеграм.
Лисак зазначив, що на одній з локацій двом людям медики надали допомогу на місці, на іншій – одну жінку госпіталізовано до медзакладу, інформація по постраждалих ще уточнюється.
Також зафіксовано влучання у нежитлову будівлю.
Усі оперативні служби та рятувальники вже на місцях. Ліквідовуємо наслідки атаки та надаємо необхідну допомогу людям.
Джерело: https://t.me/odesaMVA/1936