01:30 24.04.2026

Лісовий: Кабмін оновив положення про ліцей, визначивши нові правила профільного навчання і вступу

Кабінет міністрів України оновив положення про ліцей, яким визначено нові підходи до організації освітнього процесу у старшій школі, зокрема щодо профільного навчання, вступу та вимог до освітнього середовища.

"Уряд оновив положення про ліцей. Документ визначає підходи до організації освітнього процесу у старшій школі?", – написав у Facebook міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

За його словами, документ визначає ліцей як окремий заклад освіти, основним завданням якого є забезпечення профільної академічної підготовки учнів. Також встановлено, що заклад має пропонувати щонайменше три профілі навчання, а учні зможуть обирати профіль і навчальні компоненти відповідно до власних освітніх інтересів.

Оновлене положення передбачає можливість зміни профілю навчання за визначеною процедурою з обов'язковим профорієнтаційним консультуванням. Крім того, закріплено вимоги до освітнього середовища: ліцей повинен мати навчальні кабінети, лабораторії та обладнання відповідно до профілів, а також забезпечити безпечний і доступний простір для навчання.

У структурі ліцею також може діяти окремий осередок для викладання предмета "Захист України", де учні здобуватимуть практичні навички та громадянські компетентності. Окремо врегульовано правила вступу: інформація про умови вступу, профілі та освітні програми має бути завчасно оприлюднена, а конкурсний добір проводитиметься лише у разі перевищення кількості заяв над кількістю місць.

Крім того, педагогічна рада матиме право визначати форми організації освітнього процесу з урахуванням безпекової ситуації, а заклади освіти зможуть співпрацювати з університетами, організаціями та бізнесом для реалізації окремих освітніх компонентів.

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1641439913612526&id=100032396007019&mibextid=wwXIfr&rdid=QXUxAzl3wgmfbyCD#

Теги: #ліцей #лісовий #положення

Лісовий: бачимо в окремих випадках політичну риторику щодо впровадження НУШ, що гальмує процес

Лісовий: бачимо в окремих випадках політичну риторику щодо впровадження НУШ, що гальмує процес

Лісовий задекларував 1,9 млн грн доходів за 2025р

Лісовий задекларував 1,9 млн грн доходів за 2025р

Лісовий: Фігуранти справи про розтрату коштів в Київському університеті культури на сьогодні не працюють в Міносвіти

Лісовий: Фігуранти справи про розтрату коштів в Київському університеті культури на сьогодні не працюють в Міносвіти

Рада викликала міністра освіти прозвітувати щодо реформи старшої школи

Рада викликала міністра освіти прозвітувати щодо реформи старшої школи

Ювенальна поліція спростовує інформацію про штрафи за пропуски учнями уроків

Ювенальна поліція спростовує інформацію про штрафи за пропуски учнями уроків

Лісовий: Учнівський олімпіадний рух переживає свій ренесанс

Лісовий: Учнівський олімпіадний рух переживає свій ренесанс

Таврійський університет не показав покращень в якості своєї роботи - Лісовий

Таврійський університет не показав покращень в якості своєї роботи - Лісовий

Лісовий: Ми дуже нетолерантні до проявів корупції у вишах, зокрема до "заліків за гроші"

Лісовий: Ми дуже нетолерантні до проявів корупції у вишах, зокрема до "заліків за гроші"

Тест НМТ не є надзвичайно складним, щоб його не скласти, - Лісовий

Тест НМТ не є надзвичайно складним, щоб його не скласти, - Лісовий

Лісовий: Ми зараз будемо жорсткіше ставитися до пропусків школи

Лісовий: Ми зараз будемо жорсткіше ставитися до пропусків школи

