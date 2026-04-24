Лісовий: Кабмін оновив положення про ліцей, визначивши нові правила профільного навчання і вступу

Кабінет міністрів України оновив положення про ліцей, яким визначено нові підходи до організації освітнього процесу у старшій школі, зокрема щодо профільного навчання, вступу та вимог до освітнього середовища.

"Уряд оновив положення про ліцей. Документ визначає підходи до організації освітнього процесу у старшій школі?", – написав у Facebook міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

За його словами, документ визначає ліцей як окремий заклад освіти, основним завданням якого є забезпечення профільної академічної підготовки учнів. Також встановлено, що заклад має пропонувати щонайменше три профілі навчання, а учні зможуть обирати профіль і навчальні компоненти відповідно до власних освітніх інтересів.

Оновлене положення передбачає можливість зміни профілю навчання за визначеною процедурою з обов'язковим профорієнтаційним консультуванням. Крім того, закріплено вимоги до освітнього середовища: ліцей повинен мати навчальні кабінети, лабораторії та обладнання відповідно до профілів, а також забезпечити безпечний і доступний простір для навчання.

У структурі ліцею також може діяти окремий осередок для викладання предмета "Захист України", де учні здобуватимуть практичні навички та громадянські компетентності. Окремо врегульовано правила вступу: інформація про умови вступу, профілі та освітні програми має бути завчасно оприлюднена, а конкурсний добір проводитиметься лише у разі перевищення кількості заяв над кількістю місць.

Крім того, педагогічна рада матиме право визначати форми організації освітнього процесу з урахуванням безпекової ситуації, а заклади освіти зможуть співпрацювати з університетами, організаціями та бізнесом для реалізації окремих освітніх компонентів.

