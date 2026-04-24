Перемир'я між Ізраїлем та Ліваном буде продовжено на три тижні – Трамп

Перемир'я між Ізраїлем та Ліваном буде продовжено на три тижні, заявив президент США Дональд Трамп.

"Припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном буде продовжено на три тижні", – написав він у Truth Social.

Трамп зазначив, що він, а також віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо, посол в Ізраїлі Майк Хакабі та посол у Лівані Мішель Ісса зустрілися в четвер в Овальному кабінеті з високопоставленими представниками Ізраїлю та Лівану.

За словами Трампа, США співпрацюватимуть з Ліваном, щоб допомогти йому захиститися від "Хезболли".

"Я з нетерпінням чекаю найближчого часу на зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Бібі Нетаньягу та президентом Лівану Джозефом Ауном. Для мене було великою честю бути учасником цієї історичної зустрічі", – зазначив Трамп.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116456113408853958