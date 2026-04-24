Інтерфакс-Україна
Події
00:45 24.04.2026

Перемир'я між Ізраїлем та Ліваном буде продовжено на три тижні – Трамп

1 хв читати

Перемир'я між Ізраїлем та Ліваном буде продовжено на три тижні, заявив президент США Дональд Трамп.

"Припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном буде продовжено на три тижні", – написав він у Truth Social.

Трамп зазначив, що він, а також віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо, посол в Ізраїлі Майк Хакабі та посол у Лівані Мішель Ісса зустрілися в четвер в Овальному кабінеті з високопоставленими представниками Ізраїлю та Лівану.

За словами Трампа, США співпрацюватимуть з Ліваном, щоб допомогти йому захиститися від "Хезболли".

"Я з нетерпінням чекаю найближчого часу на зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Бібі Нетаньягу та президентом Лівану Джозефом Ауном. Для мене було великою честю бути учасником цієї історичної зустрічі", – зазначив Трамп.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116456113408853958

Теги: #ізраїль #трамп #ліван #сша

23:42 23.04.2026
Трамп заявив, що не поспішатиме з Іраном і хоче укласти вигідну угоду, виключив застосування ядерної зброї

Зеленський: Увагу до України відволікає конфлікт в Ірані та залучення спільної команди США до переговорів

Трамп заявив про відсутність часових рамок щодо переговорів та припинення вогню з Іраном – ЗМІ

У Пентагоні вважають, що на розмінування Ормузу може піти пів року – ЗМІ

Іран помилував засуджених до страти жінок, стверджує Трамп

Трамп не обмежував за термінами продовження перемир'я з Іраном - ЗМІ

Макрон заявив про підтримку Лівану з боку Франції у реагуванні на гуманітарну кризу

Трамп заявив, що США попросили припинити вогонь в Ірані до узгодженої пропозиції Тегерана і він погодився

Трамп звинуватив Іран у численних порушеннях режиму припинення вогню

Трамп: Ізраїль ніколи не переконував мене починати конфлікт з Іраном

