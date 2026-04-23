Інтерфакс-Україна
23:15 23.04.2026

Кличко: Київ потребує значних коштів і держпідтримки для підготовки до нового опалювального сезону

Києву потрібні колосальні кошти і допомога держави для впровадження заходів з енергостійкості та підготовку до опалювального сезону, заявив мер Віталій Кличко.

"На початку засідання Київради зазначив, що Київ продовжує – наразі в межах коштів міста – впроваджувати заходи з енергостійкості. Підготовку до наступного опалювального сезону", – написав він у Телеграм.

За його словами, для цього потрібні "колосальні кошти" та допомога держави, зважаючи на обсяги пошкоджень ворогом критичної інфраструктури.

"Наші зустрічі, консультації, обговорення співпраці з урядом, профільними його структурами, тривають. Сподіваємося, це матиме результат", – наголосив Кличко.

Мер додав, що також тривають переговори з іноземними партнерами щодо залучення "швидких" кредитів на необхідне обладнання і що "прогрес в цьому питанні є".

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/6513

16:12 23.04.2026
Кулеба: У 2026 році держава спрямувала близько 16 млрд грн на підтримку внутрішніх пасажирських перевезень далекого сполучення

11:07 23.04.2026
У Києві впроваджують комплексні рішення для автономної роботи закладів освіти – КМДА

09:07 23.04.2026
Принц Гаррі прибув до Києва та закликав не втрачати з поля зору війну в Україні – ЗМІ

16:41 22.04.2026
Свириденко: Уряд виділив Києву 987 млн грн на першочергові заходи з підготовки до наступної зими

08:13 22.04.2026
У Києві затримали чоловіка за стрілянину в бік пішохода в Дарницькому районі – поліція

19:00 21.04.2026
Суд відправив під варту поліцейських, яких підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

18:38 21.04.2026
Суд відправив під варту другу поліцейську, яку підозрюють в службовій недбалості під час стрілянини у Києві

17:51 21.04.2026
Суд відправив під варту поліцейського, якого підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

15:50 21.04.2026
Поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який ходив із автоматом по житловому комплексу

14:00 21.04.2026
Хвилину мовчання у Києві щодня о 9:00 оголошуватимуть через гучномовці – КМДА

