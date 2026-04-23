Кличко: Київ потребує значних коштів і держпідтримки для підготовки до нового опалювального сезону

Києву потрібні колосальні кошти і допомога держави для впровадження заходів з енергостійкості та підготовку до опалювального сезону, заявив мер Віталій Кличко.

"На початку засідання Київради зазначив, що Київ продовжує – наразі в межах коштів міста – впроваджувати заходи з енергостійкості. Підготовку до наступного опалювального сезону", – написав він у Телеграм.

За його словами, для цього потрібні "колосальні кошти" та допомога держави, зважаючи на обсяги пошкоджень ворогом критичної інфраструктури.

"Наші зустрічі, консультації, обговорення співпраці з урядом, профільними його структурами, тривають. Сподіваємося, це матиме результат", – наголосив Кличко.

Мер додав, що також тривають переговори з іноземними партнерами щодо залучення "швидких" кредитів на необхідне обладнання і що "прогрес в цьому питанні є".

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/6513