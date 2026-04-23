22:35 23.04.2026

Зеленський: Україна готова спрямувати перший транш із пакету ЄС у EUR90 млрд на армію, ППО та підготовку до зими

Україна розраховує на якнайшвидше отримання першого траншу з пакету підтримки Європейського Союзу обсягом EUR90, готова спрямувати ці кошти на потреби армії, зокрема закупівлю озброєння та систем ППО, а також на підготовку до зими, заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми дуже розраховуємо на те, що перший транш із 90-мільярдного пакету буде надано якомога швидше. Ці кошти призначені для нашої армії, і ми готові використовувати їх для закупівлі озброєння, зокрема ППО. Це також фінансування, яке допоможе нам підготуватися до зими, і робота із захисту нашої енергосистеми вже почалася, а європейські кошти також нададуть підтримку в цьому", – написав він у Телеграм.

Президент подякував також всім європейським лідерам за 20-й пакет санкцій проти Росії та закликав продовжувати далі роботу над ними.

"Посилення санкцій є правильним кроком, особливо з огляду на те, що американці пом'якшили деякі зі своїх (санкцій – ІФ-У). Для Росії це складно, і ми маємо зробити ситуацію ще складнішою для них, щоб підштовхнути їх до дипломатії", – написав він.

За словами Зеленського, наразі українські позиції на фронті стабільніші, ніж у попередні місяці та роки, а Росія щомісяця втрачає щонайменше 30-35 тисяч військових.

Як повідомлялося, Європейський союз остаточно затвердив рішення надати Києву кредит на суму 90 млрд євро та ухвалив 20-ий пакет санкцій для Росії через війну, яку вона веде проти України.

Джерело: Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18764

Теги: #кредит #армія #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:34 23.04.2026
Макрон назвав кредит ЄС Україні важливим сигналом рішучості до подальшої співпраці

Макрон назвав кредит ЄС Україні важливим сигналом рішучості до подальшої співпраці

21:24 23.04.2026
Зеленський і Фредеріксен обговорили поглиблення спільного оборонного виробництва, зокрема, дронів

Зеленський і Фредеріксен обговорили поглиблення спільного оборонного виробництва, зокрема, дронів

18:48 23.04.2026
Президенти Кошта, фон дер Ляєн та Зеленський виступили зі спільною заявою

Президенти Кошта, фон дер Ляєн та Зеленський виступили зі спільною заявою

17:47 23.04.2026
Мін'юст: До української армії долучились вже більше 12 тис. колишніх ув'язнених

Мін'юст: До української армії долучились вже більше 12 тис. колишніх ув'язнених

15:54 23.04.2026
Каллас про ухвалені ЄС для України рішення: Безвихідь подолано

Каллас про ухвалені ЄС для України рішення: Безвихідь подолано

15:47 23.04.2026
Фон дер Ляєн вітає рішення Ради ЄС щодо України

Фон дер Ляєн вітає рішення Ради ЄС щодо України

15:41 23.04.2026
Кошта про ухвалені ЄС рішення для України: Обіцяно, виконано, впроваджено

Кошта про ухвалені ЄС рішення для України: Обіцяно, виконано, впроваджено

15:22 23.04.2026
Кредит у розмірі EUR90 млрд Україна погасить за рахунок репарацій РФ

Кредит у розмірі EUR90 млрд Україна погасить за рахунок репарацій РФ

14:56 23.04.2026
ЄС остаточно затвердив EUR90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ

ЄС остаточно затвердив EUR90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ

14:52 23.04.2026
Зеленський прибув на Кіпр – прессекретар

Зеленський прибув на Кіпр – прессекретар

ВАЖЛИВЕ

Президенти Кошта, фон дер Ляєн та Зеленський виступили зі спільною заявою

ЄС запровадив санкції, пов'язані з білоруським ВПК

ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей, привласнення спадщини та пропаганду

Зеленський: У травні-червні чекаємо на перший транш європейського пакету підтримки для України

ЄС остаточно затвердив EUR90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ

ОСТАННЄ

Кличко: Київ потребує значних коштів і держпідтримки для підготовки до нового опалювального сезону

"Шахтар" завершив співпрацю з "ФАВБЕТ" – заява

Заступник командира першого корпусу НГУ "Азов" про контроль логістичних шляхів ворога під Донецьком: на даному етапі це гарно відпрацьований елемент тесту в бойових умовах

Рівень підроблення гривні у 2025р знизився утричі – НБУ

РФ використовує релігійні маніпуляції в ІПСО проти родин зниклих безвісти – Добросердов

Уряд та голови парламентських комітетів обговорили виконання вимог програми Ukraine Facility – Свириденко

Зеленський обговорив з президентом Литви співпрацю в ОПК, зокрема у форматі Drone Deal

Мудра: 22 країни заявили про згоду приєднатись до угоди для запуску Спецтрибуналу

Мінкультури додав до переліку нематеріальної спадщини звичай вбирання хрестів на Тернопільщині

Федоров: Україна першою системно впроваджує дистанційне керування дронами-перехоплювачами на великих відстанях

