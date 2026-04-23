Зеленський: Україна готова спрямувати перший транш із пакету ЄС у EUR90 млрд на армію, ППО та підготовку до зими

Україна розраховує на якнайшвидше отримання першого траншу з пакету підтримки Європейського Союзу обсягом EUR90, готова спрямувати ці кошти на потреби армії, зокрема закупівлю озброєння та систем ППО, а також на підготовку до зими, заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми дуже розраховуємо на те, що перший транш із 90-мільярдного пакету буде надано якомога швидше. Ці кошти призначені для нашої армії, і ми готові використовувати їх для закупівлі озброєння, зокрема ППО. Це також фінансування, яке допоможе нам підготуватися до зими, і робота із захисту нашої енергосистеми вже почалася, а європейські кошти також нададуть підтримку в цьому", – написав він у Телеграм.

Президент подякував також всім європейським лідерам за 20-й пакет санкцій проти Росії та закликав продовжувати далі роботу над ними.

"Посилення санкцій є правильним кроком, особливо з огляду на те, що американці пом'якшили деякі зі своїх (санкцій – ІФ-У). Для Росії це складно, і ми маємо зробити ситуацію ще складнішою для них, щоб підштовхнути їх до дипломатії", – написав він.

За словами Зеленського, наразі українські позиції на фронті стабільніші, ніж у попередні місяці та роки, а Росія щомісяця втрачає щонайменше 30-35 тисяч військових.

Як повідомлялося, Європейський союз остаточно затвердив рішення надати Києву кредит на суму 90 млрд євро та ухвалив 20-ий пакет санкцій для Росії через війну, яку вона веде проти України.

Джерело: Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18764