"Шахтар" завершив співпрацю з "ФАВБЕТ" – заява

Футбольний клуб "Шахтар" оголосив про завершення співпраці з iGaming-компанією "ФАВБЕТ", яка була титульним партнером команди майже три сезони.

Як повідомив клуб, за час партнерства "Шахтар" здобув титул чемпіона України та завоював два Кубки України.

У клубі подякували "ФАВБЕТ" за плідне співробітництво, реалізацію спільних маркетингових і медійних проєктів, а також за впровадження соціально значущих ініціатив.

Партнерство "Шахтаря" та "ФАВБЕТ" тривало з липня 2023 року. За цей час сторони провели низку медіакампаній та активностей для уболівальників, а команда виступала у футболках з логотипом титульного партнера.

