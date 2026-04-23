Інтерфакс-Україна
Події
22:19 23.04.2026

"Шахтар" завершив співпрацю з "ФАВБЕТ" – заява

1 хв читати

Футбольний клуб "Шахтар" оголосив про завершення співпраці з iGaming-компанією "ФАВБЕТ", яка була титульним партнером команди майже три сезони.

Як повідомив клуб, за час партнерства "Шахтар" здобув титул чемпіона України та завоював два Кубки України.

У клубі подякували "ФАВБЕТ" за плідне співробітництво, реалізацію спільних маркетингових і медійних проєктів, а також за впровадження соціально значущих ініціатив.

Партнерство "Шахтаря" та "ФАВБЕТ" тривало з липня 2023 року. За цей час сторони провели низку медіакампаній та активностей для уболівальників, а команда виступала у футболках з логотипом титульного партнера.

Джерело: https://shakhtar.com/uk-ua/news/2026/april/23_news/23_thank-you/

Теги: #шахтар #favbet #співпраця #завершення

21:24 23.04.2026
