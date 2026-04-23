Заступник командира першого корпусу НГУ "Азов" про контроль логістичних шляхів ворога під Донецьком: на даному етапі це гарно відпрацьований елемент тесту в бойових умовах

Заступник командира першого корпусу Національної гвардії України "Азов" полковник Микита "Раз-Два" Надточій не став розголошувати деталі того, як вдалося встановити дротовий контроль над всіма логістичними шляхами ворога під Донецьком, зазначивши, що досвідом можна ділитися, "коли це стає системою".

Про це заступник командира першого корпусу НГУ "Азов" заявив під час 18-го щорічного Київського Безпекового Форуму на тему "Морок чи світанок: чи є світло попереду?".

"Нещодавно корпус "Азов" опублікував відео, де основна тема розкривається як те, що ми своїми засобами перекрили логістику біля Донецька. Тобто і на півночі, і на південь, і схід, і захід в тому числі. Чи можу я тут розкрити якісь деталі, як ми дійшли до цього рішення? Поки, на жаль, ні. Чому? Тому що для мене момент, коли ми можемо ділитися даним досвідом, наступає тоді, коли це стає системою", – сказав "Раз Два".

Він пояснив, що на даному етапі це "гарно відпрацьований елемент тесту в бойових умовах".

"Я би це описав таким чином. Тобто наразі розкривати суть, як ми дійшли до цього рішення, на жаль, не маю права", – додав полковник.

Втім, за його словами, представники багатьох фірм, " в принципі, розуміють, яким чином ми дійшли до рішення".

У "Азові" 17 квітня повідомили, що підрозділи 1-го корпусу НГУ "Азов" за допомогою ударних безпілотників контролюють логістичні маршрути російських військ у районі Донецька та вражають цілі в глибині їхнього розташування. Згідно з опублікованим повідомленням корпусу, Дрони тримають під контролем всі логістичні шляхи навколо Донецька.

Київський Безпековий Форум (Kyiv Security Forum, KSF) – щорічна міжнародна подія, започаткована у 2007 році за ініціативи Фонду "Відкрий Україну" (Open Ukraine) Арсенія Яценюка. Цього року він відбувається 23-24 квітня.