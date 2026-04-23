Рівень підроблення гривні у 2025р знизився утричі – НБУ

Національний банк України (НБУ) зафіксував зниження рівня підроблення банкнот національної валюти утричі за підсумками 2025 року: на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало близько 1,7 підроблених проти 5,1 у 2024 році.

"Зниження рівня підроблення банкнот гривні у 2025 році відбулося завдяки заміні банкнот попередніх зразків на сучасніше та більш захищене покоління, а також активній роботі правоохоронних органів", – повідомив Нацбанк.

Зазначається, що це найнижчий показник з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За даними Європейського центрального банку, у країнах Європейського Союзу у 2025 році на 1 млн справжніх банкнот євро припадало 14 підроблених.

Згідно з інформацією регулятора, у 2025 році з обігу найчастіше вилучали підроблені банкноти гривні старого зразка 2003-2007 років, насамперед 500 грн зразка 2006 року. Загалом на банкноти номіналом 500 грн припадало 80% від кількості вилучених підробок, на 200 грн – 13%, а на номінали 20, 50, 100 і 1000 грн – лише 7%.

За підсумками 2025 року підробки банкнот гривні сучасного покоління 2014-2019 років становили лише 10% від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі України, а на 1 млн справжніх банкнот в обігу припадало лише 0,2 підробленої банкноти нового зразка. Здебільшого такі підробки мали низьку якість і були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі.

Рівень вилучення підроблених банкнот іноземної валюти за підсумками 2025 року також знизився приблизно на чверть порівняно з 2024 роком. Серед вилучених з обігу підробок традиційно переважали долари США, на які припадало 93% від загальної кількості вилучених підроблених банкнот іноземної валюти, тоді як на євро – 7%.

Уточнюється, що найчастіше зловмисники підробляли банкноти номіналом $50 та $100, на які припадало відповідно 13% і 85% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США, а також EUR50, EUR100, EUR200 та EUR500, на які припадало 35%, 22%, 26% та 15% відповідно.